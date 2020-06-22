Возле метро «Михалово» построят гостиницу. Вот какой проект одобрил архитектурный совет Минска

Источник материала: Tut.by

Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска одобрил новое эскизное решение гостиницы, которую компания «Экобилдинг» планирует построить на улице Гурского. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Изображение с сайта minsknews.by

Отель хотят построить на месте нынешнего небольшого здания на Гурского, 46, к. 1, которое находится в собственности у компании «Экобилдинг». По соседству расположена церковь «Благодать». Изначально инвестор планировал построить вот такую гостиницу:





Но этот проект в начале 2020 года завернул архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. В итоге его доработали и снова представили совету, который его уже принципиально одобрил. Вот так должно выглядеть здание теперь:



Изображение с сайта minsknews.by

При этом архитекторы дали ряд рекомендаций: проработать организацию парадного пространства главного входа в гостиницу, тщательно продумать схему транспортно-пешеходного обслуживания объекта, а также варианты декорирования надкрышных конструкций. Прозвучал и совет максимально сохранить на участке зеленые насаждения.

По проекту отель рассчитан на проживание 180−200 человек. В основном гостям смогут предложить одно- или двухместные номера, но будут и номера повышенной комфортности. На первом этаже здания помимо традиционного наполнения отеля предусмотрены торговые помещения, на втором разместятся конференц-зал и ресторан, а на последнем — многофункциональный зал с летней террасой. Предполагаемые сроки строительства объекта — 2020−2021 годы. Как рассказал будущий застройщик, гостиница будет уровня 3 звезды. Оператор пока не определен, не исключено, что компания-застройщик сама выступит в этом качестве.