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Игорь Кузьменок стал лучшим игроком 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 14-го тура чемпионата страны.
Им стал защитник «Ислочи» Игорь Кузьменок. В матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ», который завершился вничью, он отметился голевым дублем. Кроме того, Игорь Кузьменок участвовал в важных единоборствах и заработал показатель в 92% точных передач. В турнирной таблице «Ислочь» — на девятом месте.
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Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 14-го тура чемпионата страны. Им стал защитник «Ислочи» Игорь Кузьменок. В матче против жодинского...
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