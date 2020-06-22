Игорь Кузьменок стал лучшим игроком 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 14-го тура чемпионата страны.

Им стал защитник «Ислочи» Игорь Кузьменок. В матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ», который завершился вничью, он отметился голевым дублем. Кроме того, Игорь Кузьменок участвовал в важных единоборствах и заработал показатель в 92% точных передач. В турнирной таблице «Ислочь» — на девятом месте.

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