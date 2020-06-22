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Теплая погода сохранится на этой неделе в Беларуси, дождей станет меньше

22.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Теплая погода сохранится на этой неделе в Беларуси, дождей станет меньше
Фото из архива

Теплая погода сохранится на этой неделе в Беларуси, дождей станет меньше, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«За истекшие дни июньские грозовые дожди во многих районах Беларуси выполнили месячную норму по осадкам, а местами и перевыполнили. В лидерах — метеостанция Березинский заповедник, где уже отмечено 234% месячной нормы. В то же время на расстоянии около 50 км, на метеостанции Докшицы, выпало всего 60% июньской нормы дождей. Явный недобор осадков отмечается только по востоку Гомельской области», — рассказали синоптики.

Однако в атмосфере намечаются изменения, синоптики прогнозируют окончание периода почти ежедневных грозовых дождей. Над Скандинавским полуостровом набирает силу умеренно теплый антициклон, который станет основным хозяином погоды уже завтра на севере Европы, в том числе и на севере Беларуси, где во вторник, 23 июня, обойдется без осадков. На южной половине страны еще скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, где пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы и возможны сильные дожди. Ветер будет северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью составит 12-18 градусов тепла, днем — 19-25 выше нуля.

В середине недели рост атмосферного давления постепенно оттеснит зону дождей к югу, и Беларусь окажется во власти скандинавского антициклона, который держит путь на юго-восток через страну.

В среду, 24 июня, ожидается переменная облачность. Будет без осадков, лишь ночью местами по Брестской области пройдут кратковременные дожди. В низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью будет 9-16 градусов тепла, днем — 21-27 выше нуля.

В четверг, 25 июня, будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем — плюс 24-29.

В пятницу, 26 июня, и в предстоящие выходные сохранится теплая погода. Во многих районах обойдется без осадков. Ветер будет юго-восточный, южный ночью слабый, в дневные часы умеренный.

БелТА

 
 
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Фото из архива Теплая погода сохранится на этой неделе в Беларуси, дождей станет меньше, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по
 
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