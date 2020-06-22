С 1 июля летим в Турцию, а со 2-го — в Египет. Национальный авиаперевозчик рассказал о возобновлении рейсов













— Постепенно авиасообщение восстанавливается, и, безусловно, мы видим интерес и спрос со стороны наших пассажиров, — отметили в компании. — Регулярное авиасообщение постепенно возобновляется. Авиакомпания уже совершает полеты в Украину, Бельгию, Молдову, Турцию (Стамбул) и по ряду иных направлений.





Прокомментировали в «Белавиа» и заполняемость воздушных судов:





— По каким-то направлениям мы можем перевозить только граждан ЕС, а в какие-то страны могут полететь при наличии разрешающих документов все желающие. Пока наблюдаем и анализируем загрузку.





Что касается отмены некоторых рейсов, авиаперевозчик готов извиниться перед пассажирами, что не раз уже сделал:





— Все отмены в период пандемии были не зависящими от авиакомпании и связаны с прекращением авиасообщения между странами. Нас часто спрашивают пассажиры, когда будут возобновлены полеты в ту или иную страну. К сожалению, тут тоже ничего не зависит от авиакомпании.