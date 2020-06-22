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Россия согласилась на корректировку кредита на БелАЭС

22.06.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремль поручил ведомствам согласовать с Минском корректировку кредита на БелАЭС

Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Беларуси от 2011 г. о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС.

Соответствующе распоряжение кабмина N1640-р от 19 июня 2020 г. опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был представлен Минфином РФ и согласован с российскими МИДом, Минэкономразвития, ГК "Росатом" и ВЭФ.РФ, а также был предварительно проработан с белорусской стороной.

Правительство поручило Минфину совместно с МИДом и другими ведомствами провести с Беларусью переговоры и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ.

В апреле источник "Интерфакса", знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправсоглашение двух стран, сообщал, что Россия готова реструктурировать кредит на строительство Белорусской АЭС. По его словам, Россия подготовила и предварительно согласовала с белорусской стороной изменения в соглашение.

Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 г., замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 г. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 г., второго - в 2021 г. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
 
 
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Кремль поручил ведомствам согласовать с Минском корректировку кредита на БелАЭС
 
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