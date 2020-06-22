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Минское «Динамо» получит достаточный для участия в КХЛ бюджет
Источник материала: Tut.by
Как стало известно SPORT.TUT.BY, минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире.
Напомним, в мае генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков
Перспективы команды прояснились в июне, когда стало известно, что «Беларуськалий»
Но постепенно ситуация улучшилась. Бюджет, с которым будет работать «Динамо», удовлетворяет запросам лиги. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт уже прилетел в Минск и начал обсуждать с руководством возможности усиления команды.
Президент КХЛ Алексей Морозов
Впрочем, у команды все еще остаются долги по зарплате. По словам Андрея Костицына, клуб
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире.
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