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По дороге памяти: Лукашенко открыл обновленный мемориал в деревне Ола

22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в белорусской деревне Ола обновили мемориальный комплекс. В его открытии принял участии президент Александр Лукашенко. Подробнее расскажет Алексей Потапович.

От некогда оживленной деревни сегодня осталась только главная улица и символические остовы домов, увековеченные в камне. На главной площади – звонница с колоколами и братская могила. Но еще осталась память. И мы обязаны бережно хранить ее, заявил Лукашенко.

«Подобным способом были уничтожены жители более пяти тысяч белорусских деревень. Все это было. Молчаливые свидетели преступлений фашистов: Хатынь, Красный берег, Тростенец, Яма, Борки, Ола. Они – хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям», – отметил глава государства.

В январе 1944 года в деревне Ола каратели сожгли и расстреляли 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в известной на весь мир Хатыни. До этого года здесь можно было найти только деревянный крест с игрушками у подножия – большинство погибших были детьми. В декабре прошлого года инициативу создания здесь памятного мемориала одобрил президент.

«Когда я вступил на первые метры этой улицы, улицы погибшей деревни, встречавшие меня благодарили за помощь в строительстве этого великого памятника. Не моя это заслуга. Я как президент должен был прикоснуться к этому памятнику. Это вы – гомельчане, жители Светлогорска, деревень и сел – создали своими руками этот памятник», – указал президент Беларусь.

После войны Ола не возродилась – здесь уже никто не живет. Но сегодня в деревне снова многолюдно, как когда-то до трагедии. Отдать дань памяти вместе с главой государства пришли сотни людей.

«Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа. Да и не только для народа. Пусть сюда приезжают все и смотрят, каким духом крепок белорусский народ. И как он живет, чтобы никому не хотелось нами понукать. Когда они это увидят – поймут», – уверен Лукашенко.

В часовне при мемориальном комплексе белорусский лидер зажег свечу в память о безвинно убиенных. Трагедия Олы произошла в самом конце войны – местные жители не дожили до освобождения всего 13 дней.

В мемориальной зоне высажены яблони, сорт которых называется, как и погибшая деревня – Ола. У них красноватый ствол, красные цветы и плоды.



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В январе 1944 года в деревне Ола каратели сожгли и расстреляли 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в известной на весь мир Хатыни.
 
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