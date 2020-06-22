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По дороге памяти: Лукашенко открыл обновленный мемориал в деревне Ола
22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в белорусской деревне Ола обновили мемориальный комплекс. В его открытии принял участии президент Александр Лукашенко. Подробнее расскажет Алексей Потапович.
От некогда оживленной деревни сегодня осталась только главная улица и символические остовы домов, увековеченные в камне. На главной площади – звонница с колоколами и братская могила. Но еще осталась память. И мы обязаны бережно хранить ее, заявил Лукашенко.
В январе 1944 года в деревне Ола каратели сожгли и расстреляли 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в
После войны Ола не возродилась – здесь уже никто не живет. Но сегодня в деревне снова многолюдно, как когда-то до трагедии. Отдать дань памяти вместе с главой государства пришли сотни людей.
В часовне при мемориальном комплексе белорусский лидер зажег свечу в память о безвинно убиенных. Трагедия Олы произошла в самом конце войны – местные жители не дожили до освобождения всего 13 дней.
В мемориальной зоне высажены яблони, сорт которых называется, как и погибшая деревня – Ола. У них красноватый ствол, красные цветы и плоды.
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В январе 1944 года в деревне Ола каратели сожгли и расстреляли 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в известной на весь мир Хатыни.
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