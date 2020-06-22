ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США увеличат дальность полета тактических ракет до 500 километров

22.06.2020 15:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военные США увеличат дальность стрельбы оперативно-тактических ракетных комплексов (ATACMS) до более чем 500 километров. Об этом сообщает defence-blog.


Фото: wikipedia.org

Американская армия уже инвестировала более миллиарда долларов в разработку и испытания высокоточных ракет следующего поколения — Precision Strike Missile. Новый боеприпас предназначен для поражения наземных целей, но может использоваться и против кораблей.

Бригадный генерал Джон Рафферти, директор группы по разработке Precision Strike Missile, заявил, что ракеты будут получены уже в 2023 году и интегрированы в вооруженные силы в 2025 году.

После развертывания комплексы с ракетами «земля-земля» Precision Strike Missile дадут американским войскам широкие возможности для подавления целей в глубине поля боя. Новое оружие станет эффективным средством поддержки на всех уровнях от бригады до театра военных действий.

Армия США уже выбрала Precision Strike Missile как приоритетную цель и сделала все, чтобы ускорить сроки ее разработки и постановки на вооружение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое оружие можно будет использовать в качестве поддержки на всех уровнях.
 
Новости дня
Новости разные
 
23 чэрвеня дажджы пройдуць пераважна па поўдні Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика