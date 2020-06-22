Ширвиндт объяснил, кто виновен в трагедии Ефремова

Источник материала: ОНТ

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт высказался по поводу ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, пишет РИА Новости.

По мнению Ширвиндта, в трагедии Ефремова виноваты его друзья и коллеги, которые не помогли ему справиться с «недугом».

Напомним, что Ефремов вечером 8 июня устроил ДТП Садовом кольце в Москве. Он был за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер от полученных травм в больнице на следующее утро.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время он под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до 12 лет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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