Белгазпромбанк вводит очередные изменения для клиентов

Источник материала: Tut.by

Белгазпромбанк с 1 июля вводит изменения в перечень вознаграждений для физлиц. Новшества касаются коснутся держателей некоторых платежных карточек. Об этом сообщается на сайте банка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Банк с 1 июля отменит комиссию при определенных операциях в кассах для держателей платежных карточек Visa Electron, Visa Classic, Maestro, Mastercard Standard, UnionPay Classic, которые выпустили в рамках «Расчетные карточки», «Сберегательные карточки». В число этих операций включили: пополнение карточки наличными средствами, пополнение счета, к которому выпущена карточка, снятие наличных с карточки, а также выдачу наличных со счета, к которому выпущена карточка. Сейчас комиссия за эти операции составляет 1 рубль.

С 1 июля Белгазпромбанк также отменит вознаграждения за некоторые операции в кассах для держателей банковских платежных карточек, которые выпустили в рамках продукта «Кредитные карточки». Среди этих операций — пополнение карточки наличными, пополнение счета, к которому выпущена карточка, а также выдача наличных со счета, к которому выпущена «Кредитная карточка» (в пределах остатка собственных средств). Сейчас комиссия составляет 1 рубль.

В банке уточняют, что пополнить платежную карточку наличными без обращения в кассы Белгазпромбанка и без уплаты вознаграждения можно в банкоматах с функцией приема наличных и инфокиосков, а также в пунктах выдачи наличных в отделениях «Белпочта» и через ЕРИП.

Напомним, с 30 июня Белгазпромбанк вводит изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц. Банк устанавливает комиссию за переводы в валюте со своих карточек на карточки банков-нерезидентов. К примеру, при переводе долларов сбор составит 1,5% от суммы, но не меньше 2 долларов. Сейчас есть возможность переводов в рублях.

«При этом перевод в иностранной валюте можно будет совершить только в пользу физического лица — нерезидента Республики Беларусь», — уточняли ранее в банке. Речь идет про карты Mastercard и Visa и про переводы в валюте через интернет-банкинг или мобильное приложение. При этом уточняется, что совершить эти переводы можно «при предоставлении банком технической возможности». Это важное уточнение банка, потому что накануне было принято решение приостановить некоторые валютные операции, но позже от этой идеи отказались.

Еще одно новшество, которое введут с 30 июня, — можно будет бесплатно оформить в офисе банка платежную карточку Mastercard World в белорусских рублях. При условии, если одновременно подать заявление на перечисление пенсии или пособия на этот счет, платы не будет. Сейчас за выпуск этой карты взимается плата в 45 рублей.

Третье новшество — банк до конца этого года продлил возможность получать кешбэк в 2% при безналичных расчетах в магазинах в Беларуси и за границей карточками UnionPay Classic и UnionPay Platinum.