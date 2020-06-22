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Собирали цветочки - нарвались на склад боеприпасов

22.06.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебском районе супружеская пара обнаружила боеприпасы времен войны

Днем 19 июня супружеская пара прогуливалась по полю возле  озера «Замошье» вблизи деревни Макарово Витебского района. Во время моциона супруги собирали полевые цветы. 

В какой-то момент они заметили проржавевшие железки, которые торчали из земли. На место находки прибыли правоохранители и саперы. Они обследовали местность и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей все времен Великой Отечественной войны. 

Боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск, передает УВД Витебского облисполкома
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе супружеская пара обнаружила боеприпасы времен войны
 
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