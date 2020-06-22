Собирали цветочки - нарвались на склад боеприпасов

Днем 19 июня супружеская пара прогуливалась по полю возле озера «Замошье» вблизи деревни Макарово Витебского района. Во время моциона супруги собирали полевые цветы.





В какой-то момент они заметили проржавевшие железки, которые торчали из земли. На место находки прибыли правоохранители и саперы. Они обследовали местность и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей все времен Великой Отечественной войны.



