"Крысы в водопроводе" дубль 2: депутат Клишевич заявил, что подписные очереди и цепи солидарности - это активисты "Зубра"

"Мы видим, что в период сбора подписей наблюдалось выраженное разделение активистов оппозиции на легальное крыло, представленное штабами кандидатов, и на радикальное уличное крыло, непосредственно задействованное для организации протестной агитации без привязки к конкретному претенденту в кандидаты.





Именно радикальным крылом были организованы подписные очереди, цепи солидарности и карусели. Данная группа изначально была ориентирована на противоправные действия и формировалась в том числе из активистов бывших радикальных структур типа "Зубра", - сказал Сергей Клишевич. - Вероятно, именно со стороны радикального крыла ранее поступали угрозы в адрес сотрудников МВД, а в социальных сетях и мессенджерах распространялись призывы к насильственным действиям.





Более того, через чаты и сторонние сайты имели место попытки создавать базы с личными данными сотрудников милиции в регионах и Минске для запугивания их и их семей".





Клишевич утверждает, что с аналогичными угрозами, вплоть до угроз убийства, столкнулись и столичные активисты Союза молодежи, которые принимали участие в минских пикетах в поддержку Лукашенко.





"Это очевидная технология точечной, адресной травли, направленная против сторонников власти, с целью заставить их молчать и тем самым сформировать видимость единства протестного общественного мнения и поддержки массовых беспорядков", - утверждает он.





Клишевич уверен, что на несанкционированных мероприятиях сейчас представлено то же ядро уличных акций, которое проявляло себя на момент так называемых антиинтеграционных протестов.





"Аналогичные живые цепи солидарности уже выстраивались в Минске во время антироссийских мероприятий полугодичной давности. Эта технология последовательно применяется для масштабирования протеста. Обратите внимание, что оппозиционные СМИ теперь измеряют протест километрами, а не численностью активистов.





Условно, 200-300 человек можно разместить с интервалом 2-3 м и громко отчитаться о километровых очередях в столице. При этом в онлайн-репортажах СМИ, к примеру, "Радио Свобода" от 19 июня, мы наблюдали непосредственную карусель, во время которой активисты перебегали в конец цепи по мере перемещения оператора съемки, что свидетельствует о постановочном характере и достаточно топорном исполнении, - уверяет он.





- При этом упомянутое RFE/RL и прочие американские СМИ, действующие в Беларуси, под копирку выдают нагнетающие материалы о беспрецедентном уровне милицейского насилия, в то время как в самих США массовыми беспорядками, поджогами и столкновениями с национальной гвардией охвачены десятки крупных городов и штатов, что как раз-таки и спровоцировано реальным беспрецедентным насилием со стороны американских силовых структур.





Безусловно, это очевидная и грубая политика двойных стандартов".





При этом Клишевич утверждает, что "сотрудники белорусского МВД действуют четко, слаженно, исключительно в рамках законности и ответственно выполняют поручение президента по обеспечению личной безопасности граждан".







