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"Крысы в водопроводе" дубль 2: депутат Клишевич заявил, что подписные очереди и цепи солидарности - это активисты "Зубра"

22.06.2020 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такой организации уже давно не существует, но власти через госпропаганду пытаются внушить людям, что нет у белорусов никакой солидарности, а собранные потенциальными кандидатами в президенты сотни тысяч подписей - это все... активисты "Зубра".



По крайней мере в этом пытается нас убедить на сайте госагентства БелТА депутат Палаты предствителей, а по совместительству еще и первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич

"Мы видим, что в период сбора подписей наблюдалось выраженное разделение активистов оппозиции на легальное крыло, представленное штабами кандидатов, и на радикальное уличное крыло, непосредственно задействованное для организации протестной агитации без привязки к конкретному претенденту в кандидаты. 

Именно радикальным крылом были организованы подписные очереди, цепи солидарности и карусели. Данная группа изначально была ориентирована на противоправные действия и формировалась в том числе из активистов бывших радикальных структур типа "Зубра", - сказал Сергей Клишевич. - Вероятно, именно со стороны радикального крыла ранее поступали угрозы в адрес сотрудников МВД, а в социальных сетях и мессенджерах распространялись призывы к насильственным действиям. 

Более того, через чаты и сторонние сайты имели место попытки создавать базы с личными данными сотрудников милиции в регионах и Минске для запугивания их и их семей".

Клишевич утверждает, что с аналогичными угрозами, вплоть до угроз убийства, столкнулись и столичные активисты Союза молодежи, которые принимали участие в минских пикетах в поддержку Лукашенко. 

"Это очевидная технология точечной, адресной травли, направленная против сторонников власти, с целью заставить их молчать и тем самым сформировать видимость единства протестного общественного мнения и поддержки массовых беспорядков", - утверждает он.

Клишевич уверен, что на несанкционированных мероприятиях сейчас представлено то же ядро уличных акций, которое проявляло себя на момент так называемых антиинтеграционных протестов. 

"Аналогичные живые цепи солидарности уже выстраивались в Минске во время антироссийских мероприятий полугодичной давности. Эта технология последовательно применяется для масштабирования протеста. Обратите внимание, что оппозиционные СМИ теперь измеряют протест километрами, а не численностью активистов. 

Условно, 200-300 человек можно разместить с интервалом 2-3 м и громко отчитаться о километровых очередях в столице. При этом в онлайн-репортажах СМИ, к примеру, "Радио Свобода" от 19 июня, мы наблюдали непосредственную карусель, во время которой активисты перебегали в конец цепи по мере перемещения оператора съемки, что свидетельствует о постановочном характере и достаточно топорном исполнении, - уверяет он. 

- При этом упомянутое RFE/RL и прочие американские СМИ, действующие в Беларуси, под копирку выдают нагнетающие материалы о беспрецедентном уровне милицейского насилия, в то время как в самих США массовыми беспорядками, поджогами и столкновениями с национальной гвардией охвачены десятки крупных городов и штатов, что как раз-таки и спровоцировано реальным беспрецедентным насилием со стороны американских силовых структур. 

Безусловно, это очевидная и грубая политика двойных стандартов".

При этом Клишевич утверждает, что "сотрудники белорусского МВД действуют четко, слаженно, исключительно в рамках законности и ответственно выполняют поручение президента по обеспечению личной безопасности граждан". 
 
Теги: Минск
 
 
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Такой организации уже давно не существует, но власти через госпропаганду пытаются внушить людям, что нет у белорусов никакой солидарности, а собранные...
 
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