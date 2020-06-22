Чтобы отдых у воды был безопасным

С каждым погожим днем все больше детей и взрослых отправляются к водоемам, зачастую выбирая непредназначенные для купания места.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде участковый инспектор ИДН Смолевичского РОВД младший лейтенант милиции Полина Горлач и участковый инспектор милиции ООПП Смолевичского РОВД лейтенант милиции Николай Бабенко провели рейдовые мероприятия вблизи Смолевичского водохранилища.

В ходе рейдов правоохранители в доступной форме разъясняли правила безопасного поведения на воде подросткам, семьям с малолетними детьми, а также отдыхающим гражданам.

– Наиболее опасным является нахождение детей у воды без присмотра взрослых. Также следует соблюдать осторожность при купании в незнакомых местах, – акцентировала внимание Полина Горлач.

Особый интерес у отдыхающих вызвала информация об административной ответственности по статье 23.63 КоАП Республики Беларусь, ведь при купании в запрещенных местах рек, озер и иных водоемов, предусмотрено наложение штрафа от одной до трех базовых величин. Помимо того, сотрудники Смолевичского РОВД напомнили гражданам, что пляж является общественным местом, где употребление алкогольной продукции запрещено, а нарушение влечет за собой ответственность по ст.17.3 КоАП Республики Беларусь.

Правоохранители вручали и взрослым, и детям информационные листовки. А отдыхающие поблагодарили сотрудников милиции за проявленную заботу о детях.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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