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Александр Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

22.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

Президент в Бресте проводит встречу с активом области

Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, — по закону», — подчеркнул белорусский лидер.
 
Александр Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

 

Александр Лукашенко отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. «Это ржавчина, которая разъедает все. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране», — сказал он.
 
Александр Лукашенко о Бресте: это мой город, я исходил здесь каждый квадратный метр
 
Александр Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

 Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что с Брестом у него связаны особые воспоминания. Об этом он рассказал сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Должен сказать, для меня город не чужой. Это мой город. Я знал каждую улочку того советского города, исходил здесь каждый квадратный метр, особенно в последние годы службы, когда пришлось заниматься общественно-политической работой. Вся моя военная жизнь была тогда связана с защитой города и нашей огромной страны», — заметил глава государства.

По его словам, Брест тогда для него был очень душевным и местечковым, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения. «Но посмотрите, каким красавцем сейчас стал наш легендарный город над Бугом, 1000-летие которого мы достойно отметили в прошлом году. То, что Брест сегодня по-настоящему европейский — чистый, комфортный и очень удобный для жизни — отмечают не только жители, но и иностранные гости», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что туризм в западных областях буквально рванул с введением безвиза, хотя и не всем соседям Беларуси понравился такой шаг. «Но мы страна открытая, нам это выгодно, и мы такую практику будем продолжать», — заявил глава государства.

К юбилею Брест получил Западный обход — новый путепровод, который позволил перенаправить транспортные потоки и разгрузить улицы города. «Это подарок горожанам от всей страны. Это экологический проект в чистом виде, за которым в конечном итоге здоровье людей. Я уже не говорю о благоустройстве, строительстве жилья. И не только Брест, но и другие города области — Барановичи, Кобрин, Пинск — серьезно подтянулись, просто преобразились за последние годы», — обратил внимание Президент.

 
Беларусь становится главным логистическим центром региона — Александр Лукашенко
 
Александр Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать
Беларусь становится главным логистическим центром региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика. Наше богом данное географическое положение — счастье для нас. Мы находимся на пересечении торговых путей», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что в нынешней обстановке Беларусь может стать и становится главным логистическим центром региона. «Сегодня Брест, Барановичи — это ключевые точки Нового шелкового пути. Это миллионы и миллиарды тонн груза, огромные деньги и потоки товаров из Китая в Западную Европу. Это центр притяжения для создания информационной инфраструктуры, использования самых современных производственных и логистических технологий», — заявил белорусский лидер.

Глава государства поручил совместно с правительством незамедлительно заняться модернизацией подвижного состава и транспортной инфраструктуры области.

Обратил внимание Александр Лукашенко и на трассу Брест — Гомель. «Это тоже важная для нас с точки зрения и внутренних перевозок, и транзита артерия. Посмотрите, что нужно сделать, чтобы привести ее в порядок. Я не скрываю: на принципах частно-государственного партнерства мы замахнулись на строительство такой же четырехполосной дороги, как мы построили на Гродно, Могилев, Гомель и так далее. Нам надо южное направление забрать, перехватить все потоки», — заявил Президент.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Президент в Бресте проводит встречу с активом области Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать. Об этом...
 
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