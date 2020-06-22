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Референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода Лукашенко пообещал объявить в Бресте
Источник материала: ОНТ
Сегодня, 22 июня, общаясь с жителями Бреста, Александр Лукашенко пообещал объявить в областном центре референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода,
Местный экоактивист Дмитрий Бекалюк был в числе участников встречи. С предложением Главы государства о проведении референдума он согласился.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня, 22 июня, общаясь с жителями Бреста, Александр Лукашенко пообещал объявить в областном центре референдум по поводу судьбы аккумуляторного...
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