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Референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода Лукашенко пообещал объявить в Бресте

22.06.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода Лукашенко пообещал объявить в Бресте

Сегодня, 22 июня, общаясь с жителями Бреста, Александр Лукашенко пообещал объявить в областном центре референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.


Местный экоактивист Дмитрий Бекалюк был в числе участников встречи. С предложением Главы государства о проведении референдума он согласился.



Фото: БЕЛТА




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Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 22 июня, общаясь с жителями Бреста, Александр Лукашенко пообещал объявить в областном центре референдум по поводу судьбы аккумуляторного...
 
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