Референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода Лукашенко пообещал объявить в Бресте

Источник материала: ОНТ

Сегодня, 22 июня, общаясь с жителями Бреста, Александр Лукашенко пообещал объявить в областном центре референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.





Местный экоактивист Дмитрий Бекалюк был в числе участников встречи. С предложением Главы государства о проведении референдума он согласился.









Фото: БЕЛТА













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