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Исключите эти продукты: врач рассказал, от какой еды нужно отказаться

23.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исключите эти продукты: врач рассказал, от какой еды нужно отказаться

Продукты, которые нужно исключить из рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем, назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков, пишет РИА Новости.

1. В первую очередь, как считает врач, необходимо отказаться от всех полуфабрикатов из-за содержания в них глутамата натрия - специально разработанной соли, которая делает любую еду вкусной. Чем больше ребенок употребляет продуктов с глутаматом натрия, тем чаще он будет испытывать тягу к магазинной, а не домашней еде, которая покажется ему безвкусной, утверждает врач.

2. Ковальков не рекомендует покупать продукты с низкой жирностью.

3. Дрожжевой хлеб, булочки, пироги и другие продукты, содержащие дрожжи, – это медленный яд, говорит Алексей Ковальков и предлагает заменить хлеб домашними бездрожжевыми оладьями, блинами и лепешками.

5. Не стоит покупать даже курицу, считает врач. В ней много препаратов для задержки воды, стимуляторов роста и антибиотиков.

Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин

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Продукты, которые нужно исключить из рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем, назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей...
 
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