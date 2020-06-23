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На территории Минской области проходит профилактическая акция «Колес меньше — опасности больше!»

23.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С начала года на автодорогах Минской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств, в которых 4 человека погибли, 27 — получили травмы различной степени тяжести. 17 ДТП произошло по вине водителей мототранспорта.

С целью профилактики ДТП с участием мототранспорта, минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств c 21 по 25 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию под девизом: «Колес меньше — опасности больше!».

Во избежание дорожно-транспортных происшествий ГАИ  настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге!

ГАИ обращается к гражданам и просит пресекать попытки управления мотоциклами, мопедами, скутерами людьми без права управления, в состоянии опьянения, если не удается это сделать своими силами — звоните и сообщайте на телефонную линию 102!

«НН».


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С начала года на автодорогах Минской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств,...
 
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