Водителя троллейбуса оштрафовали за столкновение с Porsche Panamera: она не признает вину, но, похоже, у нее мало шансов

Источник материала: Виртуальный Брест

6 июня примерно в 10:50 на перекрестке улицы 17 Сентября и проспекта Машерова в Бресте случилось ДТП: столкнулись автомобиль Porsche Panamera и троллейбус. Контакт двух транспортных средств произошел на небольшой скорости, никто не пострадал, но у Porsche есть повреждения. Решение Госавтоинспекцией уже вынесено — в аварии виноватой признали водителя троллейбуса.





Женщина с этим категорически не согласна.

Обстановка на перекрестке

О ДТП стало известно из публикации в группе «Опасный Брест » в vk.com.

— Стояла на светофоре на улице 17 Сентября в крайней правой полосе для поворота налево. Я увидела, что на проспекте Машерова, по направлению к Брестской крепости, за стоп-линией остановились две машины, которые не успели проехать перекресток, — рассказала Ксения, водитель троллейбуса. — Заблаговременно я взяла наибольший радиус для поворота и начала выполнять маневр.

Троллейбус двигался по улице 17 Сентября со стороны улицы Островского и на перекрестке поворачивал налево, на проспект Машерова: такой маневр разрешен как из левой полосы, так и из правой. С учетом габаритов троллейбуса водитель поворачивала из правого ряда. Пока общественный транспорт набирал ход, слева его успел опередить автомобиль светлого цвета. Но ситуацию осложняли те самые машины, которые остановились на проспекте, не успев проехать перекресток.





Фото: «Яндекс.Карты»

— Я без остановки начала выполнять маневр, следя, чтобы со встречного поворота не поехала машина направо, и параллельно отслеживая, как проходят токоприемники, потому что отклонение от контактной сети у меня было максимальным, плюс в этом месте еще есть обесточенный участок в виде пересечения, — отметила водитель.

Троллейбус полностью зависит от контактной сети, ею и была ограничена допустимая траектория движения. Если токоприемники сорвутся, троллейбус остановится, перекрыв движение на оживленном перекрестке.

— Зная, что в левой полосе препятствие, здравомыслящий водитель не полезет под крупногабаритный многотонный транспорт, который имеет 12 метров в длину, — считает женщина.

Авария

Когда троллейбус поворачивал, слева оказался автомобиль Porsche Panamera черного цвета без регистрационных номеров. Произошло столкновение.

— Уже входя в поворот, я услышала скрежет. Тут же остановилась и увидела, что с левого бока, возле заднего колеса, находится Porsche. Касание было несильным, я ехала со скоростью 5—10 км/ч: по инструкции при максимальном отклонении токоприемников необходимо двигаться с такой низкой скоростью, — пояснила водитель троллейбуса.





Даже легкого касания с троллейбусом хватило, чтобы у автомобиля появились повреждения. На место вызвали ГАИ .

— Я позвонила в свой парк, так как обязана это делать при дорожно-транспортном происшествии, рассказала обо всем. Меня попросили уточнить у другого участника, почему его автомобиль не зарегистрирован как полагается. Я подошла к водителю Porsche, мужчине на вид до 35 лет, спросила, почему авто не зарегистрировано: нет номеров, даже транзитов. Он ответил: «Просто не зарегистрирована, и все», — рассказала Ксения корреспонденту Onliner.





Разбирательства

Сотрудники ГАИ на месте ДТП выполняли необходимые действия. Приехал также представитель троллейбусного парка.

— Он мне сразу сказал, что я не виновата: я ехала с максимальным отклонением от линии, еще бы чуть-чуть, и штанги сошли бы с контактной сети, к тому же я находилась в своей полосе, и для выполнения маневра мне абсолютно ничего не препятствовало: моя полоса была совершенно свободна, — отметила водитель троллейбуса.





Ее насторожило то, как водитель Porsche вел себя на месте происшествия.

— С самого начала он ходил за инспектором ГАИ и о чем-то договаривался, это даже заметил представитель троллейбусного парка. При оформлении, когда я начала настаивать на медицинском освидетельствовании, от водителя прозвучала фраза: «Может, можно обойтись без оформления ДТП?» Я сказала: «Без оформления никак, троллейбус — не мой личный транспорт». Но вопрос меня встревожил. Инспектор ГАИ тоже давил, мол, зачем тратить на это время? На что ему тоже было сказано, что время у него идет рабочее, а не личное, — говорит женщина.





Освидетельствование провели, но, как ей показалось, сделано это было слишком неспешно, когда после аварии уже прошло немало времени.

— Прошло не менее 40 минут, прежде чем его повели на освидетельствование. Я спросила, можно ли мне присутствовать, но ответ был отрицательным. На выходе мне сказали, что у него все по нулям, чему я уже нисколько не удивилась, — рассказала собеседница. — Дальше начинается самое интересное. Кто-то позвонил инспектору ГАИ и сказал, что я виновата в ДТП. Мне стали показывать видео из гостиницы «Интурист», говорить, что я режу угол поворота, что я по зеркалам не смотрела, что вот водитель Porsche выехал на перекресток и остановился, а я еду и его цепляю.

Видео, о котором идет речь, еще не опубликовано, поэтому сделать какие-то выводу по нему не представляется возможным. Водитель говорит, что происходящее там загораживает троллейбус. Женщина утверждает, что ей предложили признать вину в ДТП.

Видео

Самостоятельно она раздобыла запись с другой камеры видеонаблюдения. Качество посредственное, и все же это возможность оценить действия участников ДТП.

— У меня получилось достать видео с ул. 17 Сентября, где хорошо видно, что я без остановки начинаю совершать маневр поворота налево по своей полосе, в это время, объезжая машины, водитель Porsche начинает прижиматься к моей полосе, не выдерживая боковой интервал, останавливается создавая аварийную ситуацию, и в последний момент берет чуть левее, после чего происходит столкновение, — говорит Ксения.

Инспектору она ответила, что не признает свою вину в ДТП. В ГАИ ее вызвали 15 июня.

Решение ГАИ

— Я приехала, он составил протокол, где указал, что я нарушила правила проезда перекрестка. В чем я их нарушила? Что ехала по своей полосе вперед, не задним ходом, не крутила там «восьмерку» на троллейбусе? Второй участник в протоколе идет как потерпевший. Я написала, что не согласна с решением и вину свою не признаю, — рассказала женщина.

Новое рассмотрение состоялось сегодня.

— Меня в ГАИ и слушать никто не захотел, покивали головой, мол, все понятно. Решение уже было готово, причем, как мне сказали, если бы за мое нарушение было предусмотрено лишение прав, то я бы уже ходила пешком. На все разбирательство ушло не больше 5 минут, — сообщила Ксения корреспонденту Onliner.

В результате она получила штраф в размере двух базовых величин — 54 рубля. Ущерб по ДТП должен быть покрыт страховой компанией.

— Тоже интересно, что, как сказал инспектор, в моей случае никаких смягчающих вину обстоятельств не усмотрено. Это при том, что у меня первое ДТП за все время, что есть несовершеннолетний ребенок и мать-инвалид на иждивении, — добавила собеседница.

Комментарий ГАИ

В ГАИ Брестской области корреспонденту Onliner сообщили, что авария произошла 6 июня около 10:50 утра.

— По предварительной информации, 32-летняя брестчанка, управляя троллейбусом, двигалась по улице 17 Сентября. При осуществлении маневра левого поворота на проспект Машерова водитель совершила столкновение с незарегистрированным автомобилем Porsche под управлением 31-летнего местного жителя, который осуществлял маневр левого поворота на проспект Машерова с улицы 17 сентября и остановился на перекрестке. В результате ДТП пострадавших не было, — отметили в Госавтоинспекции.





В отношении водителя троллейбуса составлен административный материал по ч. 7 ст. 18.14 КоАП (нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков), в отношении водителя Porsche — административный материал по ч. 5 ст. 18.12 КоАП (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке).

— Госавтоинспекция области призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и взаимовежливости. Помните, что проезд перекрестков является проездом опасных участков дорог, на которых каждому водителю следует проявлять повышенную сконцентрированность. Перед осуществлением любого маневра водитель должен убедиться в его безопасности для себя и других участников дорожного движения, — подчеркнули в ГАИ.





«Буду обжаловать решение»

Водитель троллейбуса говорит, что не намерена все оставлять так как есть.

— Я потребовала мотивировочную часть — ее должны предоставить в четверг. Буду обжаловать решение ГАИ — а что еще делать? До глубины души возмущает то, что кому-то все сходит с рук просто потому, что есть деньги и связи. Что именно я сделала не так? Или теперь любому так можно на перекрестке подставляться под габаритный транспорт и получать страховку? На мой взгляд, если его полоса была занята другими автомобилями, то он должен был останавливаться, а не ехать ко мне впритирку. В троллейбусном парке все меня поддерживают, но никто не выступил в мою защиту, не знаю, может быть, не хотят связываться с ГАИ или с человеком на дорогой машине. Мне же хочется по крайней мере привлечь к этому случаю внимание общественности, — говорит Ксения.





Женщина также просит откликнуться очевидцев ДТП, возможно, у кого-то сохранилась запись видеорегистратора, на которую попал момент столкновения. Связаться с водителем троллейбуса можно по телефону: +375 25 706-23-29.