Один с тремя сыновьями. История брестского отца-одиночки

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье отметили Международный день отца.





Автор фото: Олег ПОЛИЩУК

В этот праздник чествуют пап, которые заботятся о своих детях и активно участвуют в их воспитании. К сожалению, порой случается так, что есть отцы, которым приходится самим воспитывать своих детей. Сегодня «БВ» познакомит своих читателей с Сергеем Ковалевичем: он один растит троих сыновей.

Один за одного

Герой публикации никогда не думал, что в жизни ему придется оказаться в таком положении. Но судьба распорядилась по-своему… И теперь он для своих детей и отец, и мать. Вначале ему было очень сложно: «Где-то год, а потом свыкся, – рассказывает он.– Безусловно, присутствовала паника, не знал, что и как дальше делать, но со временем успокоился…» Поддержали в трудную минуту Сергея родные, его мама и сестра. Не остались в стороне и друзья.

Сергей примерный отец. Несмотря на занятость, он всё свое свободное время проводит с детьми. Находясь на работе, постоянно созванивается с сыновьями, чтобы быть в курсе всех их действий. Видя, как порой тяжело приходится отцу, мальчики тоже стремятся к самостоятельности. Особую подпору Сергей получает от старшего сына Андрея. В свои пятнадцать лет он возложил большую часть обязанностей по дому на себя: приготовит, уберет, постирает…

Также смотрит за младшими братьями: двенадцатилетним Владиславом и девятилетним Александром. Кроме того, несмотря на юный возраст, вносит денежный вклад в семью. На момент нашей встречи мальчик находился в трудовом лагере. Он уже практически определился с будущей профессией: после девятого класса хочет пойти учится на повара.

По словам Сергея, и младшие сыновья его растут самостоятельными людьми. Во всём помогают папе и брату. Даже маленький Саша уже может приготовить себе чай, бутерброды, а отцу – кофе. Он творческий мальчик: его увлекает пение и танцы, любит уроки рисования. С большим удовольствием посещает школьные кружки данной направленности. Но мечтает стать спасателем, чтобы помогать людям. А вот Влада больше манит спорт, поэтому среди занятий выделяет физкультуру.

Всё для них

Сергей во всем развивает стремления детей. Правда, сокрушается, что, например, нет возможности возить Сашу на дополнительные кружки или же отдохнуть всем вместе на море. Всё время у него отнимает работа, да и средства нужны. Однако наверстывает упущенное в выходные дни: вместе занимаются зарядкой, катаются на велосипедах, собирают грибы, ездят на рыбалку…

Совместный отдых Ковалевичей организовывают и друзья семьи: приглашают к себе на дачу. А в ближайшее время собираются на несколько дней пойти в поход. Для мальчишек это настоящий праздник, ведь такие моменты становятся самими незабываемыми.

Сергей всё делает для того, чтобы его дети были дружными, росли настоящими людьми. В этом отличными помощниками стали зародившиеся традиции. К примеру, совместно приготовленный плов или подарки без повода. Недавно дети решили порадовать отца: скопили нужную сумму денег, зная, что он хотел бы иметь в хозяйстве мультиварку, и купили её. «Такие моменты трогают до глубины души, – делится мой собеседник. – Часто получаю от Саши подписанные открытки «Любимому папочке»…»

Сергей тоже точно подмечает желания сыновей, радует их долгожданными подарками. Организовывает интересные дни рождения для своих мальчишек.

Не оставила меня равнодушной еще одна семейная традиция. В день своего рождения Сергей покупает букет роз, затем вместе с детьми едет и дарит его своей маме в знак признания и благодарности за свою жизнь. Своим примером показывает, как важно ценить, любить своих родных, какое должно быть уважение к женщине.

О воспитании

Растить детей всегда сложно, но у моего собеседника это получается. Отца ребята понимают не только через слово, но и взгляд, в чем убедилась лично. Как все дети, они могут капризничать, проказничать… Сергей старается не наказывать сыновей, а объяснять их ошибки так, чтобы они понимали и больше не повторяли. Особый подход у него и к урокам. Он приучает детей выполнять домашние задания самостоятельно. Правда, если нужно, всегда готов помочь. Но самое главное – любить своих детей. Только в этом он видит силу настоящего человека.

«Я счастлив, что у меня есть мальчики, – говорит он. – Делаю всё возможное, чтобы им было хорошо. Но детям все равно нужна мама. Ее никто не сможет заменить… А мужчинам советую не бояться и не отчаиваться в подобной ситуации».

…Верю, что в жизни Сергея и его сыновей всё будет только отлично. А такие отцы, как он, заслуживают большого уважения!