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Мотоциклист не вписался в небольшое закругление дороги и опрокинул мотоцикл
23.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 22 июня около семи вечера.
По предварительной информации: 36-летний житель деревни Большая Турна Каменецкого района, управляя мотоциклом «Хонда Пан Европеан», двигался по автодороге Р-83 «Брест-Каменец-Национальный парк «Беловежская пуща». На 19-м километре данной автодороги, на закруглении дороги влево, водитель не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину, совершил наезд на дорожный знак и допустил опрокидывание мотоцикла.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, не допускать резких маневров при проезде перекрестков, закруглений дорог, ведь именно здесь происходят тяжелые, зачастую фатальные аварии.
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Дорожная авария произошла 22 июня около семи вечера. По предварительной информации: 36-летний житель деревни Большая Турна Каменецкого района, управляя...
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