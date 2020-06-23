В каких банках доллар дешевле 2,38 рубля, а евро - 2,67. Курсы валюты

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на двух последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился ко всем трем основным валютам — доллару, евро и российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие сейчас курсы валют в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выгоднее всего покупать сейчас доллар в некоторых обменниках Paritetbank — 2,376 рубля. Найти американскую валюту дешевле 2,38 рубля можно также в таких банках как Белинвестбанк, Абсолютбанк, БСБ-Банк, Альфа-Банк.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,41 рубля (Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк и некоторые обменники Беларусбанка).

Сдавать банку доллары выгоднее всего сейчас в некоторых обменниках Абсолютбанк и Беларусбанка — 2,37 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,715 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,667 рубля (в некоторых обменниках Paritetbank).

Сдавать в банк евро выгоднее всего в Абсолютбанке — 2,663 рубля.