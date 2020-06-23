|
Адвокат Бабарико: Жду не дождусь, когда обвинение огласят государственные СМИ или должностные лица
Источник материала: Tut.by
У претендента на президентский пост, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико несколько профессиональных защитников. Один из них — известный адвокат Александр Пыльченко. Он рассказал изданию
Как задерживали Бабарико
Александр Пыльченко рассказал, как был задержан Виктор Бабарико.
— Утром 18 июня, около 9 часов утра, он выезжал в город. Вез с собой подписные листы для их подачи в комиссию. Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной проселочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его Tesla. Виктор Дмитриевич сказал, что, если к нему имеются вопросы, он готов по первому требованию органа расследования прибыть в указанные место и время. На это ему ответили: довезем. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов, — рассказал Пыльченко.
Кто-то из тех, кто задерживал Бабарико, сел за руль его машины, и кандидата в кандидаты привезли в ДФР Комитета госконтроля. Личные вещи — планшет, два телефона, часы — бросили в машину на заднее сиденье, а его увели в здание.
Адвокат отмечает, что Виктор Бабарико с первых минут требовал пригласить его защитников, а сам Александр Пыльченко и его коллега Дмитрий Лаевский
Условия содержания и ответственность за подчиненных
Пыльченко также рассказал об условиях содержания Виктора Бабарико в «американке».
— К персоналу претензий нет. Условия содержания — как у многих. Есть проблемы быта. Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приема передач: понедельник, среда, пятница. Так что все это время он был в офисной одежде. Спальное место у него — дополнительное. Так называемый «вертолет» — ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда.
Журналист Марина Коктыш также поинтересовалась у адвоката, как он расценивает заявление главы КГК Ивана Тертеля о том, что он представить себе не может, что «руководитель банка мог быть не в курсе того, что его работники совершили преступление».
Александр Пыльченко напомнил
«Жду не дождусь, когда огласят госСМИ или должностные лица»
Александр Пыльченко в очередной раз отказался назвать статьи уголовного дела, по которым Виктору Бабарико предъявлены обвинения. «Под страхом уголовной ответственности нам, адвокатам, запретили называть статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение», — отметил он.
— Как я говорил ранее, статьи мы не вправе называть, поэтому я их и не озвучиваю. А с точки зрения содержания обвинения — я удовлетворен, если можно так выразиться. Жду не дождусь, когда его огласят государственные СМИ или должностные лица! Для них ведь тайн предварительного расследования обычно не существует. А у нас появится возможность по нему высказаться.
Комментируя заявления генпрокурора Беларуси Александра Конюка, что в отношении Виктора Бабарико также возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси, адвокат отметил, что тут он ничего не может пояснить.
— Замечу лишь, что такие составы преступлений не просто доказываются… Как шутил когда-то генпрокурор Советского Союза (а может, и не он): главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя.
Адвокат также высказал свою точку зрения на жесткие условия к информации по этому делу.
— Предполагаю, что это связано с проблемами по наличию объективных доказательств. Одно дело — заявить о неопровержимых и многочисленных доказательствах тому, кто их толкует весьма свободно, по своему разумению. Другое — собрать следователю эти доказательства в форме, предусмотренной УПК. И если такая проблемка имеется, то рассчитывать приходится только на «царицу-спасительницу» — полную таинственность и ограничение информации.
«Дело Белгазпромбанка»
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что экс-глава Белгазпромбанка «
По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли
К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико
19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк
20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико
Всего по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат рассказал, как задерживали Виктора Бабарико, в каких условиях он содержится, и почему он ждет, когда обвинения озвучит государственная пресса или...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)