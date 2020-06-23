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Новый резидент СЭЗ "Брест" создаст мебельное производство
23.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Продакшн", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации
Компания с белорусским капиталом планирует заняться производством корпусной мебели, деталей и фурнитуры для ее сборки. ООО намерено инвестировать в реализацию проекта более 1 млн евро и создать не менее 30 рабочих мест. Производственные мощности предполагают разместить на земельном участке площадью 3 га в районе Брестского комбината строительных материалов.
Согласно заявленному бизнес-плану в текущем году будет вестись проектирование, в 2020-2021 годах - строительство и приобретение оборудования. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2025 год, когда объем производства составит Br5,3 млн.
ООО "Авантаж Продакшн" стало четвертым субъектом хозяйствования
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В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Продакшн", сообщили корреспонденту...
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