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Новый резидент СЭЗ "Брест" создаст мебельное производство

23.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Продакшн", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Новый резидент СЭЗ "Брест" создаст мебельное производство

Компания с белорусским капиталом планирует заняться производством корпусной мебели, деталей и фурнитуры для ее сборки. ООО намерено инвестировать в реализацию проекта более 1 млн евро и создать не менее 30 рабочих мест. Производственные мощности предполагают разместить на земельном участке площадью 3 га в районе Брестского комбината строительных материалов.

Согласно заявленному бизнес-плану в текущем году будет вестись проектирование, в 2020-2021 годах - строительство и приобретение оборудования. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2025 год, когда объем производства составит Br5,3 млн.

Новый резидент СЭЗ "Брест" создаст мебельное производство

ООО "Авантаж Продакшн" стало четвертым субъектом хозяйствования СЭЗ"Брест", зарегистрированным в этом году. В настоящее время резидентами свободной экономической зоны являются 74 предприятия из 20 стран. За январь - май резиденты СЭЗ произвели продукции на Br826,8 млн, темп роста составил 102,8%. Экспортировано товаров за январь - апрель на $231 млн (99,5% к уровню прошлого года).

 
Теги: Брест
 
 
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  В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Продакшн", сообщили корреспонденту...
 
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