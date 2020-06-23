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В регионах Боснии и Герцеговины ливни привели к масштабному наводнению
Источник материала: ОНТ
Режим стихийного бедствия введен в некоторых регионах Боснии и Герцеговины.
Ливни привели к масштабному наводнению. Реки вышли из берегов. Движение на магистралях перекрыто. Затоплены десятки зданий. Сообщается, что в опасности находится одна из школ, а также несколько мостов, которым угрожают мощные потоки. Люди опасаются оползней. Подобная ситуация и по другую сторону границы – в соседней Сербии.
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Режим стихийного бедствия введен в некоторых регионах Боснии и Герцеговины. Ливни привели к масштабному наводнению. Реки вышли из берегов. Движение на...
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