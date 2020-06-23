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В регионах Боснии и Герцеговины ливни привели к масштабному наводнению

23.06.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Режим стихийного бедствия введен в некоторых регионах Боснии и Герцеговины. 

Ливни привели к масштабному наводнению. Реки вышли из берегов. Движение на магистралях перекрыто. Затоплены десятки зданий. Сообщается, что в опасности находится одна из школ, а также несколько мостов, которым угрожают мощные потоки. Люди опасаются оползней. Подобная ситуация и по другую сторону границы – в соседней Сербии.   

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Режим стихийного бедствия введен в некоторых регионах Боснии и Герцеговины.  Ливни привели к масштабному наводнению. Реки вышли из берегов. Движение на...
 
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