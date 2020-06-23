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Что нужно пить, чтобы утолить жажду? 4 эффективных варианта

23.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сейчас надо обязательно соблюдать питьевой режим, многие пьют разные жидкости в эту пору года. Какая лучше жидкость утоляет жажду и наименее опасна для здоровья, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Что касается потребности организма в воде, то это порядка 30 мл на 1 кг тела. Безусловно, необходимо учитывать индивидуальные особенности, занятия спортом, род деятельности. Предпочтение следует отдавать обычной питьевой воде гарантированного качества. Можно использовать теплый чай, морсы, минеральную воду. Следует обратить внимание, что при поездках на дачу, собираясь на загородный отдых, необходимо запастись бутилированной водой гарантированного качества, чтобы ваш отдых прошел благополучно.

Люди в материале: Екатерина Хомченко

 
 
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Сейчас надо обязательно соблюдать питьевой режим, многие пьют разные жидкости в эту пору года. Какая лучше жидкость утоляет жажду и наименее опасна для здоровья,...
 
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