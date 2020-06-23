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Что нужно пить, чтобы утолить жажду? 4 эффективных варианта
Источник материала: СТВ
Сейчас надо обязательно соблюдать питьевой режим, многие пьют разные жидкости в эту пору года. Какая лучше жидкость утоляет жажду и наименее опасна для здоровья, узнали в программе
Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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Сейчас надо обязательно соблюдать питьевой режим, многие пьют разные жидкости в эту пору года. Какая лучше жидкость утоляет жажду и наименее опасна для здоровья,...
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