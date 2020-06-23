В Барановичах клиентка требует у парикмахерской 100 тысяч рублей за непоправимый ущерб здоровью

Источник материала: Виртуальный Брест

Дело было в январе этого года. Жительница Барановичей Инна пошла в парикмахерскую «Топлайн», и там ей предложили новую маску для красоты волос.





Дальше версии расходятся. Пострадавшими считают себя обе стороны: одна от химии, вторая от потребительского экстремизма.

Версия первая. Клиент: «Я могла умереть»

«Я в „Топлайн“ ходила уже 5 лет и делала экранирование (название процедуры. — Прим. Onliner) всегда. На этот раз мне предложили новую процедуру за 65 рублей и обещали, что эффект сохранится на полгода, — написала нам Инна. — Мне помыли голову, нанесли средство, посадили на час под лампу. Запечатали утюжком — все. Ночью у меня началась страшнейшая аллергия. Я могла умереть! Утром побежала в парикмахерскую — смойте эту гадость! Они смыли, признав, что у меня ожог, а волосам „капец“.





Инна до процедуры

Боли не проходили. Побежала к терапевту. Сдала кровь — повышенная аллергия. Потом отправили в больницу. Там стали уговаривать ложиться — я не хотела, но уговорили, потому что припугнули смертью — дело серьезное.

Почему так высоко оцениваю свой ущерб? У меня было химическое отравление всего организма, отек квинке, контактный дерматит, который не лечится, я стала хромая, в голове появились кисты, стала хромать на правую ногу (ожог был больше с правой части головы).

Химическое отравление крови привело к тому, что в 49 лет наступили необратимые нарушения работы моего организма. Я уверена, что весь состав при тепловом воздействии впитался через кожу головы».

Версия вторая. Парикмахерская: «Она превратила нашу работу в ад»

Владелец салона Светлана противостоит напору клиента вместе с командой российского офиса производителя косметических средств Estel.

— У меня нет слов, — говорит она. — Сначала первое заседание суда на полдня, потом заседание почти на 9 часов, потом еще полдня. И официально это еще не конец!

Что за маску мы ей делали? Процедура называется «Бьютекс». Моют голову, наносят эликсир, закрепляют маску утюжком. Мы эту процедуру продаем уже три года.

На суде разбирали химический состав — нет там ничего страшного. Все коробочки открывались на глазах клиента. Ожог головы? Она предоставила фото ожога на суде. Позже оказалось, что это фотография из интернета.

Женщина на самом деле пришла к нам следующим утром, сказала, что ей не нравится качество волос (нужно было накануне дать мастеру довести процедуру до конца!), и попросила экранирование. Никакого ожога не было — нам запрещено работать с клиентами с видимыми повреждениями головы.

Меня возмущает, что все так серьезно подошли к этому. Можно было уже давно поставить точку.

Иск на 100 тысяч? Конечно, ведь клиент всегда прав. Даже если у него кукушку снесло. Я предложила ее юристу пойти на мировую на моих условиях: извинения от клиентки и возмещение всех расходов на ведение процесса. Но она отмолчалась. Значит, когда этот ад закончится, будем подавать встречные иски за клевету и фальсификацию. Не знаю, за что она на нас обиделась, но целенаправленно превращает нашу работу в невыносимость. Мы прошли уже кучу проверок — нарушений нет.