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Отец с дочерью покоряют интернет своими шикарными волосами. Только взгляните на них

23.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году Бенни Харлем вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как обладатель самой высокой прически — 52,07 сантиметра. Теперь полмиллиона подписчиков следят за Бенни в Инстаграме, где он делится советами по уходу за волосами, а главное стильными фотографиями своей семьи, пишет twizz.ru.


Бенни отращивал свои волосы 13 лет и, как он утверждает, пользовался только натуральным шампунем, приготовленным своими руками. За такой прической необходим сложный и каждодневный уход.

Интересно, что дочка Джаксин унаследовала модельную внешность отца и его шикарные волосы. Теперь их совместные фото — настоящие собиратели лайков.








 
 
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