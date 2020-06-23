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Отец с дочерью покоряют интернет своими шикарными волосами. Только взгляните на них
Источник материала: Tut.by
В 2018 году Бенни Харлем вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как обладатель самой высокой прически — 52,07 сантиметра. Теперь полмиллиона подписчиков следят за Бенни в Инстаграме, где он делится советами по уходу за волосами, а главное стильными фотографиями своей семьи,
Бенни отращивал свои волосы 13 лет и, как он утверждает, пользовался только натуральным шампунем, приготовленным своими руками. За такой прической необходим сложный и каждодневный уход.
Интересно, что дочка Джаксин унаследовала модельную внешность отца и его шикарные волосы. Теперь их совместные фото — настоящие собиратели лайков.
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Полмиллиона подписчиков следят за Бенни в Инстаграме
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