В Беларуси стартовали продажи Hyundai Sonata нового поколения

Источник материала: Tut.by

Новая Hyundai Sonata, уже побывавшая на тест-драйве AUTO.TUT.BY, готова к выходу на белорусский рынок. Пока у нас доступна версия с 2,5-литровым атмосферным мотором, сборка которой освоена на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.





Новый мотор 2.5 MPI мощностью 180 л.с. имеет распределенный впрыск и сертифицирован под «девяносто второй» бензин. Работает он в паре с 6-ступенчатым «автоматом», позволяя седану развивать максимальные 210 км/ч. Заявленный средний расход топлива в загородном цикле — 5,5 л на 100 км.









Пока в Беларуси новая Sonata представлена в максимальной комплектации Prestige по цене от 73 900 рублей. Стандартное оснащение включает светодиодные фары, камеры кругового обзора, регулировку водительского сиденья в 10 направлениях (передние сиденья имеют не только обогрев, но и вентиляцию), систему контроля «слепых» зон вокруг автомобиля, аудиосистему Bose с 12 динамиками и проекционный дисплей на лобовом стекле, виртуальную приборку и мультимедиа-систему с 12-дюймовым экраном.





В скором времени в Беларуси появятся и более простые версии Sonata с двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. Цены на них будут объявлены позже.