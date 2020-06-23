Анекдот дня, который лучше всего описывает, что прямо сейчас происходит в Беларуси

Источник материала: KYKY

Мемодельный телеграм-канал «Ха-ха, я набрал 3%!» придумал актуальную для происходящих в Беларуси событий шутку, о которой все должны узнать. Итак, вот он:

Не знаем, как вы, а мы орем всем офисом. А-а-а!

Пояснение для тех, кто тоже хочет посмеяться, но ничего не понял

Форма анекдота «заходят как-то в бар...» – это уже классика. А ее новое воплощение, изобретенное каналом «Ха-ха, я набрал 3%!», – реакция на вчерашнее выступление Александра Лукашенко в Брестской области. Он разговаривал с местной оппозицией и впервые публично прошелся по главному беларускому политическому мему этого года – «Саша три процента». Надо заметить, про мем он говорил с горечью.

«Это вы «Саша 3%» уже написали на майках, – произнес вчера президент, обращаясь к оппозиционерам. – <...> Никогда не оскорбляйте [нас, представителей власти]. «Вусатый таракан», еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично».

Ну а «шелудивый», «народец», « хряк », « негодяй », « наглец », «пузатый буржуй» и так далее – это все то, как Лукашенко называл или с чем/кем сравнивал своих политических соперников или просто тех, кто его бесит. Так, например, « шелудивый » – это блогер Сергей Тихановский; «народец» – это все мы; « пузатый буржуй » и «негодяй» – это экс-банкир Виктор Бабарико; а «наглец» – это экс-глава ПВТ Валерий Цепкало. Все строго по словарю президента!