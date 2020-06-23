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Анекдот дня, который лучше всего описывает, что прямо сейчас происходит в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Мемодельный телеграм-канал «Ха-ха, я набрал 3%!» придумал актуальную для происходящих в Беларуси событий шутку, о которой все должны узнать. Итак, вот он:
Не знаем, как вы, а мы орем всем офисом. А-а-а!
Пояснение для тех, кто тоже хочет посмеяться, но ничего не понял
Форма анекдота «заходят как-то в бар...» – это уже классика. А ее новое воплощение, изобретенное каналом «Ха-ха, я набрал 3%!», – реакция на вчерашнее выступление Александра Лукашенко в Брестской области. Он разговаривал с местной оппозицией и впервые публично
«Это вы «Саша 3%» уже написали на майках, – произнес вчера президент, обращаясь к оппозиционерам. – <...> Никогда не оскорбляйте [нас, представителей власти]. «Вусатый таракан», еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично».
Ну а «шелудивый», «народец», «
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