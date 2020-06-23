Пара купила дом, но внутри оказался очень неприятный сюрприз. Посмотрите, что они обнаружили

Источник материала: Tut.by

В британском графстве Лестершир пара, только что купившая дом, обнаружила в нем крайне неприятный сюрприз. По какой-то причине предыдущие владельцы заложили кирпичом камин, и новые хозяева решили разобрать кладку. Посмотрите, что там было (хозяева до сих пор разбираются с последствиями).