|
Пара купила дом, но внутри оказался очень неприятный сюрприз. Посмотрите, что они обнаружили
Источник материала: Tut.by
В британском графстве Лестершир пара, только что купившая дом, обнаружила в нем крайне неприятный сюрприз. По какой-то причине предыдущие владельцы заложили кирпичом камин, и новые хозяева решили разобрать кладку. Посмотрите, что там было (хозяева до сих пор разбираются с последствиями).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяева до сих пор разбираются с последствиями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)