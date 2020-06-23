«Зависала» по шесть часов в день». Ганцевчанка рассказала, почему отказалась от соцсетей

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Многие из нас не представляют жизни без социальных сетей. Полистать ленту за утренним кофе, поставить лайки на фото друзей, в комментариях обсудить новую прическу подруги, поделиться своими фотографиями о проведенном на природе вечере – все это стало ежедневным ритуалом. Маленькая жизнь с большим кругом общения в телефоне. Но среди нас есть и те, кто сознательно отказывается от социальных сетей и удаляет свои аккаунты. Одной из таких является уроженка Ганцевичей Юлия Петрукович. Корреспондент «СП» пообщалась с 24-летней девушкой, которая не пользуется соцсетями, и поинтересовалась, не чувствует ли она себя оторванной от мира.

Юлия удалила свой аккаунт 7 лет назад.

– Я была зарегистрирована во «ВКонтакте». Проводила там довольно-таки много времени. Как появлялась свободная минутка – сразу же в соцсеть. Могла «зависать» там по шесть часов в день, иногда и больше.

Причина удаления аккаунта достаточно банальна – встречалась с очень ревнивым парнем, которому не нравилось чрезмерное внимание противоположного пола к своей девушке. У пары часто возникали ссоры из-за лайков незнакомцев, комментариев и заявок в друзья, и чтобы это не обернулось расставанием, Юлия и Игорь приняли совместное решение – удалить оба своих аккаунта.

– Пару недель у меня, конечно, была так называемая ломка: все время тянуло в сеть, хотелось полистать ленту, посмотреть на новые фотографии друзей, почитать интересные посты. У моих знакомых вообще был шок, они никак не могли представить меня без «ВКонтакте» и думали, что я скоро «восстановлюсь». Складывалось такое ощущение, что если тебя нет в социальных сетях, то тебя вообще нет. Но шло время, и все свыклись с моим новым образом жизни без социальных сетей.

Сейчас с уверенностью могу сказать, что лучше живого общения ничего нет. Мы стали чаще созваниваться и видеться с родителями и друзьями. Я поняла, что попусту тратила свободное время, а когда у меня вновь его стало много, начала заниматься спортом, позже увлеклась рукоделием.

Не было и дня, чтобы я пожалела, что семь лет назад сделала выбор в пользу отношений. Молодежь, сама того не замечая, буквально живет в социальных сетях. Но ведь через бездушные буквы на экране ты никогда не почувствуешь, что на самом деле испытывает человек, не поймешь, что его может нечто тревожить, несмотря на веселые смайлики. Искренние эмоции не передать через интернет. Настоящее общение, когда смотришь глаза в глаза, когда все слышишь по интонации голоса, никакой соцсетью не заменить.

Да и с парнем отношения стали налаживаться. Вскоре мы поженились и у нас родилось двое дочек. Так что свободного времени у меня особо и нет. А с соцсетью я бы все время пропадала в интернете. Не хочу быть похожей на таких мамочек, которые везде с телефоном в руках и на детей никакого внимания не обращают. Даже завести общую страничку, одну на двоих с мужем, как сейчас многие делают, мы не хотим. А зачем? Выкладывать фотоотчеты о жизни нашей семьи я не считаю нужным. Возможно, повзрослев, изменились ценности, а может, уже и наигрались давно. Счастье любит тишину, и мне нравится эта тишина.

Дарья ЗАНЬКО.

Фото из личного архива Юлии ПЕТРУКОВИЧ.

(Visited 20 times, 20 visits today)