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Загорелась хозпостройка: к приезду пожарных пламя перекинулось на два жилых дома (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ДОСТАЛОСЬ И СОСЕДЯМ. Гомельский район. В 11:47 спасателям сообщили о пожаре в посёлке Калинино. На улице Лесной загорелась хозпостройка. К приезду пожарных пламя перекинулось на два расположенных рядом жилых дома.
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Никому из людей физического вреда огонь не причинил. Успел лишь наделать убытков. Блочная хозяйственная постройка уничтожена полностью. В домах повреждены крыши и имущество. Причина пожара устанавливается. Среди прочих рассматривается электрическая версия. В сгоревшую дворовую постройку был подведён ток.
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ДОСТАЛОСЬ И СОСЕДЯМ. Гомельский район. В 11:47 спасателям сообщили о пожаре в посёлке Калинино. На улице Лесной загорелась хозпостройка. К приезду пожарных пламя...
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