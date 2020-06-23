﻿ Загорелась хозпостройка: к приезду пожарных пламя перекинулось на два жилых дома (ВИДЕО). 21.by
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Загорелась хозпостройка: к приезду пожарных пламя перекинулось на два жилых дома (ВИДЕО)

23.06.2020 19:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загорелась хозпостройка: к приезду пожарных пламя перекинулось на два жилых дома (ВИДЕО)

ДОСТАЛОСЬ И СОСЕДЯМ. Гомельский район. В 11:47 спасателям сообщили о пожаре в посёлке Калинино. На улице Лесной загорелась хозпостройка. К приезду пожарных пламя перекинулось на два расположенных рядом жилых дома. 

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:  


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Никому из людей физического вреда огонь не причинил. Успел лишь наделать убытков. Блочная хозяйственная постройка уничтожена полностью. В домах повреждены крыши и имущество. Причина пожара устанавливается. Среди прочих рассматривается электрическая версия. В сгоревшую дворовую постройку был подведён ток.

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Теги: Новости
 
 
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ДОСТАЛОСЬ И СОСЕДЯМ. Гомельский район. В 11:47 спасателям сообщили о пожаре в посёлке Калинино. На улице Лесной загорелась хозпостройка. К приезду пожарных пламя...
 
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