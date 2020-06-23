Загорелась хозпостройка: к приезду пожарных пламя перекинулось на два жилых дома (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ДОСТАЛОСЬ И СОСЕДЯМ. Гомельский район. В 11:47 спасателям сообщили о пожаре в посёлке Калинино. На улице Лесной загорелась хозпостройка. К приезду пожарных пламя перекинулось на два расположенных рядом жилых дома.

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Никому из людей физического вреда огонь не причинил. Успел лишь наделать убытков. Блочная хозяйственная постройка уничтожена полностью. В домах повреждены крыши и имущество. Причина пожара устанавливается. Среди прочих рассматривается электрическая версия. В сгоревшую дворовую постройку был подведён ток.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram