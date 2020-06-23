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В Минске люди стали в очередь у объявившего о закрытии магазина. Приехал автозак, есть задержанные

23.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что-то непонятное происходит сейчас на проспекте Машерова. Сегодня магазин symbalby заявил о закрытии и пригласил всех, кто хочет что-то купить, посетить магазин, так как в конце недели его по прежнему адресу уже не будет. Покупателей было довольно много, и многие стояли в очереди у входа на улице.

В Минске люди стали в очередь у объявившего о закрытии магазина. Приехал автозак, есть задержанные

Магазин даже начал вести стрим из этой очереди. После рядом случилась потасовка. На 19-й минуте стрима кто-то из очереди сказал: «Глянь, автозак приехал». Стрим закончился, начались задержания.

На видео видно, как сотрудники милиции выбегают из автозака и грузят туда людей. По предварительной информации, задержаны 12 человек. Часть покупателей запустили в магазин и закрыли его.

— Людей просто забирают и грузят в автозак без объяснения причин, — говорят очевидцы.

Незадолго до приезда автозака недалеко от магазина случился конфликт девушки с собачкой и парня на авто (предположительно). Люди агрессивно разговаривали друг с другом, и случилась небольшая потасовка. Возможно, милиция приехала по этой причине.

— Люди блокировали движение машины, человек пытался выехать. В целях разбирательства люди доставлены в РУВД, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как отмечают в ГУВД, на данный момент ведутся неотложные оперативные мероприятия, более подробный комментарий будет завтра.

 
 
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  Что-то непонятное происходит сейчас на проспекте Машерова. Сегодня магазин symbalby заявил о закрытии и пригласил всех, кто хочет что-то купить, посетить магазин, так...
 
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