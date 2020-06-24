Южные ворота Брестской крепости, как бы это сказать, приобрели необычный вид

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот так теперь выглядят Южный ворота со стороны Брестской крепости. Там довольно давно велась реконструкция, она вероятно, завершается.





фото - Dzmitry Filiuta





Что скажете? Может слишком уж по-европейски теперь?