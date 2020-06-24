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Южные ворота Брестской крепости, как бы это сказать, приобрели необычный вид
24.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот так теперь выглядят Южный ворота со стороны Брестской крепости. Там довольно давно велась реконструкция, она вероятно, завершается.
фото -
Что скажете? Может слишком уж по-европейски теперь?
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Вот так теперь выглядят Южный ворота со стороны Брестской крепости. Там довольно давно велась реконструкция, она вероятно, завершается. фото - Dzmitry Filiuta Что...
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