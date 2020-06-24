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Южные ворота Брестской крепости, как бы это сказать, приобрели необычный вид

24.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот так теперь выглядят Южный ворота со стороны Брестской крепости. Там довольно давно велась реконструкция, она вероятно, завершается.

Южные ворота Брестской крепости, как бы это сказать, приобрели необычный вид

фото - Dzmitry Filiuta

Южные ворота Брестской крепости, как бы это сказать, приобрели необычный вид

Что скажете? Может слишком уж по-европейски теперь?

 
 
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  Вот так теперь выглядят Южный ворота со стороны Брестской крепости. Там довольно давно велась реконструкция, она вероятно, завершается. фото - Dzmitry Filiuta Что...
 
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