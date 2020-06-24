24 июня 2020 года в Москве на Красной площади проводится военный парад, посвященный  75-летию Победы советского народа над фашистской Германией

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Этот парад, как и проведенный 24 июня 1945 года, — дань ратному подвигу воинов Краской Армии, партизан и подпольщиков, трудовому подвигу тружеников тыла. Из воспоминаний А.И. Антонова, генерала армии, начальника Генерального штаба: «Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Решение о проведении Парада Победы было принято И.В.Сталиным 24 мая 1945 года после разгрома последней не сдавшейся группировки немецких войск.

Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский были на белом и вороном конях. Парад открывал сводный полк суворовцев-барабанщиков, вслед за ним шли сводные полки 11 фронтов («коробка» каждого полка насчитывала 1059 человек), в порядке их расположения на театре военных действий к концу войны — с севера на юг: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского,2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского, 1-го Белорусского, 1-го Украинского, 2-го Украинского, 3-го Украинского, 4-го Украинского, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского.

Перед каждым полком шли командующие фронтами и армиями, знаменосцы — Герои Советского Союза — несли 36 знамен отличившихся в боях соединений и частей каждого фронта. Оркестр из 1400 музыкантов исполнял особый марш для каждого из проходивших полков. После прохода сводных полков к Мавзолею В.И. Ленина подошла колонна из 200 солдат, несших знамена побежденных вражеских дивизий, они бросили их к подножию Мавзолея. Первым был брошен лейб-штандарт Гитлера. Солдаты нес­ли знамена в перчатках, чтобы подчеркнуть свое отвращение к врагам, а тем же вечером перчатки солдат и помост сожгли.

Затем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и танковые части и подразделения. Парад длился около 2 часов. Во время всего парада шел дождь, из-за которого был отменен воздушный парад.

В параде приняло участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31116 сержантов и солдат и 1850 единиц военной техники. Среди боевой техники, принимавшей участие в параде были тяжелые танки «Иосиф Сталин-2», средние «Т-34», самоходные артиллерийские установки ИСУ-152, ИСУ-122, СУ-100, легкие СУ-76, реактивные минометы — знаменитые «Катюши», артиллерия всех калибров от 203 мм до 45 мм и минометы. Парад Победы 1945 года стал самым массовым и самым длительным парадом в столице».

Двое наших земляков были удостоены права участвовать в военном параде 24 июня 1945 года в Москве: Алексей Адамович НОВИКОВ, уроженец деревни Вежки, старший сержант, награжденный двумя орденами Славы, орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и за «Победу над Германией».

Владимир Терентьевич КУНДИКОВ, уроженец деревни Еремеевщина, сержант, награжденный орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Через 75 лет в парадном строю пройдут наследники Великой Победы: около 15 тысяч военнослужащих (10 парадных батальонов пройдут по Красной площади в форме образца 1943 года) и более 200 единиц техники. В том числе и 73-военнослужащих роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь.