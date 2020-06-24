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Сколько может стоить техника вашей бабушки из СССР

24.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В СССР покупка бытовой техники для среднестатистической семьи была большим событием — тот же телевизор или магнитофон занимали почетное место в доме и хранились годами. Возможно, у вас тоже остались где-то на полках советские «гаджеты». Посмотрели, за сколько сегодня продаются устройства производства СССР, о которых вполне могли мечтать ваши родители или бабушка с дедушкой.

Фотоаппарат «ФЭД-5»


Скриншот с kufar.by

Советский дальномерный фотоаппарат, вторая модель из одноименной серии, в которую также входили камеры «ФЭД-5В» и «ФЭД-5С». Производился Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД» с 1977 по 1990 годы, пришел на смену камере «ФЭД-4» с курковым взводом затвора.

Фотоаппарат «ФЭД-5» в 1980-е годы стоил 77 советских рублей (для сравнения — средняя зарплата в то время составляла около 150 рублей). Сейчас на сайтах по продаже поддержанных вещей фотоаппарат оценивают от 50 до 120 белорусских рублей (20−50 долларов).

Диафильмы с фильмоскопом «Радуга»


Скриншот с kufar.by

Фильмоскоп — принятое в СССР название диапроекторов, которые предназначались для показа рулонных диафильмов. Проще говоря, в отличие от диапроектора, у фильмоскопа упрощенная конструкция, простое обслуживание и более низкая стоимость. Благодаря этому в Союзе эти устройства часто пользовались популярностью у детей как в школах, так и дошкольных учреждениях. Да и в домах такие тоже стояли — возможно, вы помните, сколько радости доставлял просмотр диафильмов на подобном устройстве.

Предложений по продаже таких аппаратов довольно много, цены разнятся. Например, фильмоскоп «Радуга» готовы отдать за 40 рублей, другой пользователь — за 30, а кто-то за усовершенствованную «Радугу-М» с коллекцией детских диафильмов и вовсе просит 180 рублей (75 долларов). Хотя средняя цена — порядка 50 рублей (20 долларов).

Советские елочные гирлянды


Скриншот с kufar.by

В особом представлении этот «прибор» вряд ли нуждается — у многих наверняка валяются такие дома. Цены вполне демократичные, с учетом возраста гирлянд. Самую дорогую из найденных нами продавец готов отдать за 50 рублей (20 долларов), еще два предложения, соответственно, оцениваются в 15 и 18 рублей.

Магнитофон «Весна-306»


Скриншот с kufar.by

Наверное, одним из самых популярных магнитофонов в 70-е годы в СССР можно считать устройства под названием «Весна». Их производили на территории Украины на нескольких заводах, а наибольшую известность приобрели модели «Весна-305» и «Весна-306».

«Весны» производились до 1978 года, всего было выпущено более 850 тысяч аппаратов. Изначально «Весну-306» продавали за 195 советских рублей, позже цену снизили до 165 рублей. Нам удалось отыскать только одно предложение о продаже устройства — за аппарат сейчас просят 139 белорусских рублей (чуть меньше 60 долларов).

Часы «Электроника»


Скриншот с kufar.by

Первые электронные наручные часы в СССР изготавливали в Минске с конца 1970-х годов. Все элементы часов были «своими» — их либо производили в Минске, либо привозили из других городов Советского Союза. Часы производились миллионными партиями и продавались по всему СССР. В лучшие времена на заводе выпускали 53 модели часов.

В конце 1970-х часы «Электроника» можно было купить за 78 советских рублей, в конце 1980-х — за 50 рублей. Сейчас предложений о продаже таких часов достаточно много — большинство продавцов просит около 30−40 нынешних белорусских рублей (порядка 15 долларов), хотя цены доходят и до 200 рублей (примерно 85 долларов).

Телевизор «Беларусь-4»


Скриншот с kufar.by

Настоящий раритет 1959 года выпуска, произведенный на Минском приборостроительном заводе им. Ленина. Первые телевизоры выпустили там чуть ранее, в 1954-м. А в 1972 году на базе радиозавода появилось объединение «Горизонт».

Конкретно наша модель предлагается за 100 рублей (чуть больше 40 долларов). Из сообщения непонятно, в рабочем состоянии она или нет, но других подобных объявлений нам найти не удалось.

Ниже — цены современных аналогов некоторых из названных выше аппаратов:

 
Теги: Минск
 
 
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В СССР купить тот же телевизор было не так просто, как сегодня.
 
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