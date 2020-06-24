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На Партизанском проспекте водителю Audi стало плохо за рулем, и он врезался в дерево

24.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка врезалась в дерево, по предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, вечером 23 июня 52-летний водитель Audi двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении МКАД, не справился с управлением и выехал на встречку, после чего врезался в бордюрный камень и дерево.

Предварительно, у водителя случился гипертонический криз.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительно, у водитель случился гипертонический криз.
 
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