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На Партизанском проспекте водителю Audi стало плохо за рулем, и он врезался в дерево
Источник материала: Tut.by
В Минске легковушка врезалась в дерево, по предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Об этом
По информации инспекторов, вечером 23 июня 52-летний водитель Audi двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении МКАД, не справился с управлением и выехал на встречку, после чего врезался в бордюрный камень и дерево.
Предварительно, у водителя случился гипертонический криз.
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Предварительно, у водитель случился гипертонический криз.
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