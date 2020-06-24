ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меган Маркл получила больше привилегий перед свадьбой с принцем, чем любая другая невеста в королеской семье

24.06.2020 09:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл получила больше привилегий перед свадьбой с принцем, чем любая другая невеста в королеской семье

Супруга принца Гарри Меган Маркл получила гораздо больше привилегий до свадьбы с ним, чем любая другая королевская невеста, заявила биограф монаршей семьи леди Колин Кэмпбелл, пишет Daily Star.

По словам эксперта, королевская семья изо всех сил пыталась быть приветливой и дружелюбной с бывшей американской актрисой, для нее во дворце были открыты все двери, она получала то, чего другим (даже Кейт Миддлтон) не позволяли.

К примеру, Маркл получала приглашения на всевозможные мероприятия, куда звали только замужних. Более того, сама королева Елизавета II приглашала невесту своего внука Гарри на семейные ужины. Кейт Миддлтон начала получать подобные приглашения лишь после свадьбы с принцем Уильямом.

Королевский биограф отметила, что положение Маркл в монаршей семье было таким привилегированным, поскольку королеве нравятся сильные личности, и она видела, что невеста Гарри именно такая.

Также она отметила, что у Маркл есть политические амбиции, так что вполне возможно, что супруга принца Гарри захочет участвовать в президентской гонке.

При этом она отметила, что уход из монаршей семьи был ошибкой для Меган, поскольку она упустила наилучшую возможность в жизни. Также эксперт полагает, что Гарри и Меган не приспособятся к новой жизни в США.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга принца Гарри Меган Маркл получила гораздо больше привилегий до свадьбы с ним, чем любая другая королевская невеста, заявила биограф монаршей семьи леди...
 
Новости дня
Новости разные
 
У магазина Symbal.by задержали людей, стоявших в очереди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика