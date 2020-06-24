Меган Маркл получила больше привилегий перед свадьбой с принцем, чем любая другая невеста в королеской семье

Источник материала: ОНТ

Супруга принца Гарри Меган Маркл получила гораздо больше привилегий до свадьбы с ним, чем любая другая королевская невеста, заявила биограф монаршей семьи леди Колин Кэмпбелл, пишет Daily Star.

По словам эксперта, королевская семья изо всех сил пыталась быть приветливой и дружелюбной с бывшей американской актрисой, для нее во дворце были открыты все двери, она получала то, чего другим (даже Кейт Миддлтон) не позволяли.

К примеру, Маркл получала приглашения на всевозможные мероприятия, куда звали только замужних. Более того, сама королева Елизавета II приглашала невесту своего внука Гарри на семейные ужины. Кейт Миддлтон начала получать подобные приглашения лишь после свадьбы с принцем Уильямом.

Королевский биограф отметила, что положение Маркл в монаршей семье было таким привилегированным, поскольку королеве нравятся сильные личности, и она видела, что невеста Гарри именно такая.

Также она отметила, что у Маркл есть политические амбиции, так что вполне возможно, что супруга принца Гарри захочет участвовать в президентской гонке.

При этом она отметила, что уход из монаршей семьи был ошибкой для Меган, поскольку она упустила наилучшую возможность в жизни. Также эксперт полагает, что Гарри и Меган не приспособятся к новой жизни в США.

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