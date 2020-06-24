В сеть попали ранее неизвестные подростковые фотографии дочерей Путина

Источник материала: Tut.by

В Сети обсуждают архивные кадры, которыми поделился у себя на сайте бывший российский предприниматель и собственник Межпромбанка Сергей Пугачев. Сейчас он скрывается во Франции, пишет spletnik.ru.

Снимки сделаны в начале 2000-х годов. На одной из фотографий, согласно подписи, изображены сын Пугачева Александр, а также Катерина и Мария Путины. Снимок подписан: «Дружба молодости — это навсегда!!!» Судя по публикации на сайте Пугачева, некоторые фотографии сделали в Кремле, другие — на даче банкира.



















Фото с группой «Стрелки»

Сам Пугачев заявил «МБХ медиа», что выложил на свой сайт эти снимки около 10 лет назад. По словам экс-владельца Межпромбанка, он очень удивился, что на фотографии обратили внимание только сейчас, пишет snob.

Девочки-подростки, которых Пугачев называет дочерьми Путина, на снимках действительно очень похожи на Катерину Тихонову и Марию Воронцову. В СМИ на протяжении нескольких лет называют Воронцову старшей дочерью Путина, а Тихонову — младшей, однако президент публично не подтверждал этой информации, поэтому их часто называют «предполагаемыми дочерьми».



Екатерина Тихонова. Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»



Мария Воронцова. Изображение: «Россия 24»