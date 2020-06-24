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Психолог назвала возможную причину развода Харламова и Асмус
Источник материала: ОНТ
Комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус 22 июня в соцсетях заявили о разводе. Семейный психолог Наталья Панфилова прокомментировала их решение в беседе с «
По ее словам, в любом браке существует несколько кризисных периодов. Первый – это «год притирок». После него идут три года брака, в которых острее ощущаются недостатки отношений, а плюсы, наоборот, обесцениваются.
Затем следует третий кризис, который, по мнению психолога, и привел звездную пару к решению разойтись. Этот кризис может начать проявляться спустя пять, семь и даже восемь лет отношений, пояснила Панфилова.
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Комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус 22 июня в соцсетях заявили о разводе. Семейный психолог Наталья Панфилова прокомментировала их решение в беседе с...
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