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Белорусские депутаты рассмотрят 25 июня в первом чтении поправки в пенсионные законы

24.06.2020 12:47 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские депутаты рассмотрят 25 июня в первом чтении поправки в законы по вопросам пенсионного обеспечения (о пенсионном обеспечении и о профессиональном пенсионном страховании). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Белорусские депутаты рассмотрят 25 июня в первом чтении поправки в пенсионные законы

Планируется, что парламентарии утвердят отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2019 год, рассмотрят ратификацию конвенции стран СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Второе чтение предстоит поправкам в законы о третейских судах, по вопросам контрольной (надзорной) деятельности, а также изменениям в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы. ГПК и ХПК приводятся в соответствие с Налоговым кодексом, которым предусмотрено, что при обращении в суд вместо квитанции об уплате госпошлины можно указывать учетный номер операции в ЕРИП.

В двух чтениях планируется рассмотреть поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Беларуси.

Как сообщалось, пенсионное законодательство приводится в соответствие с указом от 17 января 2020 года №15. По нему, начиная с 1 января, работникам, имеющим право на досрочную профессиональную пенсию и отработавшим до 1 января 2009-го не менее половины требуемого льготного стажа, предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии по закону о пенсионном обеспечении взамен досрочной пенсии по закону о профессиональном пенсионном страховании. Что касается более молодых работников, которым предстоит большую часть стажа отработать в системе профессионального пенсионного страхования, то для повышения их будущих пенсий указом предусматривается увеличение взносов работодателей примерно в два раза.

Профессиональное пенсионное страхование в Беларуси ввели с 1 января 2009 года, чтобы сформировать для досрочных пенсий отдельный источник финансирования. Работникам, занятым в неблагоприятных условиях труда, назначается профессиональная пенсия. Ее размер зависит от объема целевых взносов (пенсионных сбережений), накопленных на индивидуальных счетах в системе индивидуального (персонифицированного) учета. По правилам переходного периода (от назначения досрочных льготных пенсий по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет к назначению профессиональных пенсий), при отработке после 1 января 2009 года более половины от требуемого льготного стажа назначалась только пенсия по закону о профессиональном пенсионном страховании. При этом право на пенсию по нормам закона о пенсионном обеспечении утрачивалось. Указ №15 подходы к предоставлению досрочной пенсии изменил.

 
 
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