Письма участников обороны Брестской крепости прочли актрисы Брестского театра кукол

Источник материала: ОНТ

Что получилось, можно увидеть на сайте мемориального комплекса.

В 40 минут удалось уместить 20 солдатских треугольников, за которыми – судьба целого поколения – планы, надежды и несбывшиеся мечты. Большинство авторов этих строк погибли при обороне цитадели в первые дни войны. Сегодня их имена можно найти на плитах мемориала. Читают только женщины, потому что именно им - матерям, жёнам и дочерям - были адресованы эти послания. С выходом ролика проект не окончен. На его основе на сцене театра собираются создать полноценный спектакль.

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