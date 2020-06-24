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Беларусам не продают книгу, которую советовал Бабарико со словами о диктатуре и расстрелах

24.06.2020 16:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Магазин OZ.by больше не продает книгу «Восстание масс» испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета, которую идущий в президенты Виктор Бабарико советовал к прочтению в одном из своих интервью.

В комментарии для «Еврорадио» представители OZ.by объяснили, что «книга не представлена сейчас в каталоге». Хотя совсем недавно она там легко находилась, и даже больше – пользовалась высоким спросом после того, как ее упомянул Бабарико.

А на площадке Wildberries.by покупателям, которые пытаются приобрести «Восстание масс», возвращают деньги. 

Напомним, 11 июня портал TUT.by выпустил интервью с Бабарико, в котором экс-банкир, среди прочего, сказал следующее: «То, что скажут мне сделать избиратели, я бодренько это сделаю. Если мои избиратели скажут: идем на площадь, я пойду на площадь. Если мои избиратели скажут что-то сделать по-другому… 

Мне кажется, что мы забываем, что ни в одной стране мира, почитайте книгу «Восстание масс», ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства. Он может удержаться краткое время на крови, только на крови. Если кто-то готов взять на себя ответственность за пролитие крови, а это не я говорил, что буду расстреливать людей, то это будет его ответственность».

Читайте по теме: «Власть губит нехватка любви». Последний разговор с Виктором Бабарико перед задержанием

 
 
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Магазин OZ.by больше не продает книгу «Восстание масс» испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета, которую идущий в президенты Виктор Бабарико советовал к прочтению...
 
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