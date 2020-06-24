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Беларусам не продают книгу, которую советовал Бабарико со словами о диктатуре и расстрелах
Источник материала: KYKY>
Магазин OZ.by больше не продает книгу «Восстание масс» испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета, которую идущий в президенты Виктор Бабарико советовал к прочтению в одном из своих интервью.
В комментарии для «Еврорадио» представители OZ.by
А на площадке Wildberries.by покупателям, которые пытаются приобрести «Восстание масс», возвращают деньги.
Напомним, 11 июня портал TUT.by
Мне кажется, что мы забываем, что ни в одной стране мира, почитайте книгу «Восстание масс», ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства. Он может удержаться краткое время на крови, только на крови. Если кто-то готов взять на себя ответственность за пролитие крови, а это не я говорил, что буду расстреливать людей, то это будет его ответственность».
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