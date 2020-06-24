«Настоящая дикость». Белоруска не смогла написать свое имя на латинице в аккаунте «ВКонтакте»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Катерина Шпилевская хотела сменить написание своего имени и фамилии в социальной сети «ВКонтакте» с русского на белорусское с использованием латиницы. Однако служба техподдержки отказала ей, так как в Беларуси официально используется кириллица.



Изображение: Stroganova / pixabay.com

В качестве доказательства Катерина показала 42.TUT.BY переписку с техподдержкой «ВКонтакте» (скриншоты есть в распоряжении редакции).

Вначале она сообщила представителю службы, что не хочет использовать русский язык и кириллицу и просит сменить ее имя в аккаунте на Katsiaryna Shpileuskaya, как написано в ее паспорте гражданки Республики Беларусь.

На что агент техподдержки ответил, что соцсеть может поставить данные латиницей только тем пользователям, которые «имеют на это веские причины», например, переезд на постоянное место жительства в другую страну или наличие гражданства страны, где «латиница — государственная письменность».

Почему так? Согласно объяснению техподдержки, «данные на другом языке» уменьшат эффективность поиска страницы для «славяноязычных пользователей», а также могут создать дополнительные сложности в случае восстановления доступа. А еще, как написал агент техподдержки, «имена/фамилии на латинице не склоняются».

«У граждан Республики Беларусь нет отдельного паспорта для поездок за границу, так что латиница в документе нужна для пограничных и других иностранных служб», — подытожил агент.

Однако Катерина считает, что это навязывание русского языка, так как в других соцсетях и мессенджерах можно писать свое имя латиницей без проблем. Кроме того, по словам девушки, в Беларуси латиница распространена — например, она используется в названии станций метро, улиц и тому подобного.

Но этот довод не убедил агента техподдержки, как и слова, что Katsiaryna — это транслитерация с белорусского, и что девушка практически живет на две страны — Беларусь и Польшу (у нее есть виза долгосрочного пребывания).

В конце Катерина спросила сотрудника службы, позиционирует ли «ВКонтакте» себя как соцсеть «только для русских и русскоговорящих».

«Наш ресурс является интернациональным — его посещают миллионы пользователей, которые говорят на разных языках, — ответил ей агент. — Потому основных алфавита у нас два: кириллица и латиница. Пользователям, у которых кириллица — государственная письменность, данные можно указать только на кириллице, а остальным — на латинице».

Также сотрудник техподдержки добавил, что, возможно, «в дальнейшем можно будет задавать правила транслитерации для своего имени самостоятельно и ставить латиницу без жесткой модерации, но пока этого нет».

В итоге Катерине все же удалось добиться, чтобы ее имя отображалось на белорусском языке — модераторы сделали это вручную по ее запросу (сам пользователь сделать этого не может, так как сервис не распознает буквы белорусского алфавита). Затем девушка поставила на своей странице английский язык по умолчанию. Теперь она видит свое имя, написанное латинскими буквами, однако у других пользователей, использующих русский язык, оно по-прежнему отображается на кириллице.

— Это просто ужасно, что я должна доказывать соцсети свое гражданство, язык, письменность. В современном мире, где все мы стараемся проявлять терпимость к инакодумающим, к людям с другим полом, верой, языком и так далее, встретиться с подобным отношением стало для меня настоящей дикостью, шоком, — говорит Катерина

Она утверждает, что десять лет назад, когда она регистрировалась в соцсети, правила пользования сайтом не ограничивали пользователей в использовании родных языков, и что изменив правила, «ВКонтакте» нарушили ее права.

Отметим, что «ВКонтакте» указывает — правила пользования сайтом могут быть изменены и/или дополнены администрацией в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.

Мы отправили письмо в пресс-службу «ВКонтакте» и добавим комментарий компании, как только его нам пришлют.