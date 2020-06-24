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«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Валерий Надтачаев:
Дневник начальника штаба спецгруппы «Славные» Михаила Оборотова:
Нам все время приходилось отходить на запад вместе с отступавшими немцами. Соединиться с Красной Армией не разрешали. Труднее всего бросать могилы наших товарищей, которые останутся теперь одинокими, и никто не придет их навестить.
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«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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