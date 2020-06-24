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«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси

24.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси

Валерий Надтачаев:
После освобождения Беларуси большая часть спецгрупп по линии НКГБ БССР прекратила свою деятельность. Бойцы спецгрупп вошли в состав действующих частей и подразделений Красной армии либо были отозваны. Но, что касается спецгрупп НКГБ БССР, то они продолжили свою деятельность на территории, которая ранее относилась к территории т. н. Третьего Рейха.

«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси

Дневник начальника штаба спецгруппы «Славные» Михаила Оборотова:
Пришли в лагерь и стали слушать радио, которое передавало: на нашем участке фронта, недалеко – в 30-40 км, Красная армия прорвала немецкую оборону и освободила Рогачев. Нашей радости не было предела. Партизаны повеселели. Боевой дух поднялся...

«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси

Нам все время приходилось отходить на запад вместе с отступавшими немцами. Соединиться с Красной Армией не разрешали. Труднее всего бросать могилы наших товарищей, которые останутся теперь одинокими, и никто не придет их навестить.

Люди в материале: Валерий Надтачаев, Михаил Оборотов

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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