Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня состоялось внеочередное заседание Ганцевичского районного исполнительного комитета под председательством руководителя района Владимира Белова. На повестку дня был вынесен один вопрос — об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.













Всего было выдвинуто 239 представителей от трудовых коллективов, общественных объединений, путем подачи заявлений. Сформировано 25 участковых комиссий.





Подробнее о заседании районного исполнительного комитета читайте в одном из ближайших номеров «СП».

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