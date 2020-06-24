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Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы

25.06.2020 08:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня состоялось внеочередное заседание Ганцевичского районного исполнительного комитета под председательством руководителя района Владимира Белова. На повестку дня был вынесен один вопрос — об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы
Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы
Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы
Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы
Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы
Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы

Всего было выдвинуто 239 представителей от трудовых коллективов, общественных объединений, путем подачи заявлений. Сформировано 25 участковых комиссий.

Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы
Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Ганцевичском районе сформированы

Подробнее о заседании районного исполнительного комитета читайте в одном из ближайших номеров «СП».


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Сегодня состоялось внеочередное заседание Ганцевичского районного исполнительного комитета под председательством руководителя района Владимира Белова. На...
 
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