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В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности

24.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство ищет новый формат Дня белорусской письменности. Организацию традиционного масштабного праздника обсуждали 24 июня на видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности

В 2020 году большой фэст печатного слова принимают Белыничи в Могилёвской области. Город накануне заметно преобразится, осовременится инфраструктура. В Белыничах строят новый районный художественный музей и реставрируют уникальную фреску в музее кармелитов.

В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности

Впервые проводится конкурс режиссёрских концепций для проведения церемоний открытия и закрытия. В следующий раз оргкомитет встретится уже в самих Белыничах, чтобы на месте оценить готовность площадок и инфраструктуры.

В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности

Напомним, День белорусской письменности пройдёт в 27-й раз. Для его проведения по традиции выбирают значимые исторические центры страны, с которыми связана жизнь просветителей и культурных деятелей. Так, Белыничи – родина известного белорусского художника Бялыницкого-Бирули. 

Люди в материале: Игорь Петришенко

 
 
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Новости Беларуси. Правительство ищет новый формат Дня белорусской письменности. Организацию традиционного масштабного праздника обсуждали 24 июня на...
 
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