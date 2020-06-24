Средняя зарплата в Беларуси за май составила 1227,9 рубля

Источник материала: Ежедневник

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2020 года составила 1227,9 рубля, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В апреле 2020 года средняя зарплата составляла 1193,8 рубля.

Средняя зарплата жителей Минска в мае достигла 1771 рубля (темп роста к маю минувшего года - 113,5%). В Минской области она составила 1230,1 рубля (106,1%), Гомельской – 1070,4 рубля (105,5%), Витебской – 1048,6 рубля (109,4%), Гродненской – 1030,9 рубля (105,9%), Брестской – 1028,7 рубля (106,7%), Могилевской – 993,4 рубля (107,1%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 7,9%, передает БелТА.

Больше всего в мае текущего года получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (5668,3 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2345,4 рубля), грузовой воздушный транспорт (2263,4 рубля), производство химических продуктов (2215,9 рубля), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2027,3 рубля), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (1941,6 рубля), горнодобывающая промышленность (1929,3 рубля), деятельность в области телекоммуникаций (1898,1 рубля).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (551,3 рубля), сферы творческой деятельности и развлечений (643,5 рубля), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (669,7 рубля), работает на водном транспорте (752,8 рубля), занят производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (758,9 рубля), уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (766,1 рубля).