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Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке

24.06.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области возобновляется трафик пассажирских перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке

В апреле-мае автобусные перевозки сократились примерно на половину, но уже с начала лета практически вернулись на прежний уровень. Один из самых востребованных маршрутов на данный момент – Марьина Горка – Минск.

Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке

Местный автопарк – это 49 автобусов, которые выполняют как городские, так и пригородные поездки. В последнее время парк заметно обновился.

Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке

Геннадий Сечко, директор автопарка № 17 Марьиной Горки:
Около 20 новых автобусов мы приобрели различных марок как для городских перевозок, так и для пригородных перевозок. Причем пригород, где уже расстояние побольше, мы приобретаем повышенной комфортности автобусы, как вы видите, с кондиционерами, со шторками, с мягкими сиденьями, чтобы наш пассажир чувствовал себя комфортно на хорошем транспорте.

Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке

Серьезные меры были приняты и для безопасности пассажиров. Все автобусы, маршрутки обрабатываются дезсредствами. Четыре раза в день ими чистят и автостанцию.

Люди в материале: Геннадий Сечко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области возобновляется трафик пассажирских перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В апреле-мае автобусные перевозки...
 
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