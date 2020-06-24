|
Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области возобновляется трафик пассажирских перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В апреле-мае автобусные перевозки сократились примерно на половину, но уже с начала лета практически вернулись на прежний уровень. Один из самых востребованных маршрутов на данный момент – Марьина Горка – Минск.
Местный автопарк – это 49 автобусов, которые выполняют как городские, так и пригородные поездки. В последнее время парк заметно обновился.
Геннадий Сечко, директор автопарка № 17 Марьиной Горки:
Серьезные меры были приняты и для безопасности пассажиров. Все автобусы, маршрутки обрабатываются дезсредствами. Четыре раза в день ими чистят и автостанцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области возобновляется трафик пассажирских перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В апреле-мае автобусные перевозки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)