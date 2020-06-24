Источник материала: Виртуальный Брест

С началом школьных каникул в ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста» распахнул свои двери лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья». Необычный формат его работы, обусловленный эпидемиологической ситуацией в регионе, не помешал оздоровиться и с пользой провести время 25 учащимся 1-4 классов.

Бреста" alt="Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1593013945779030.jpg">



Для организации досуга ребят разработана соответствующая программа занятости, в рамках которой проводятся развивающие, познавательные и спортивные мероприятия. «У нас каждый день имеет своё название, свой девиз и включает в себя разнообразные формы работы, – рассказывает директор лагеря Ирина Павловна Гордейчук. – При этом большое внимание уделяется изучению правил дорожного движения, а также принципов безопасного поведения школьников».





В привычный для лагеря быт COVID-19 внёс свои изменения. Трижды в день ребятам измеряют температуру, проводят оперативный осмотр и призывают сохранять социальную дистанцию. Соблюдение масочного режима и всех противоэпидемиологических мер – обязательное условие для педагогов и воспитателей.





На базе школы организован еще один лагерь – труда и отдыха, в котором 20 подростков получили возможность заработать свои первые деньги. Ребятам заведены трудовые книжки, первая запись в которых свидетельствует о начале отсчета стажа. Школьники выполняют работы по озеленению и благоустройству участка, уборке территории и учебных кабинетов, занимаются ремонтом школьной мебели и инвентаря. Трудовые лагеря многие родители считают прекрасной альтернативой летнему отдыху. «Подростковый возраст самый сложный, – делится мнением мама школьника Максима, – сын зачастую не может найти себе занятие, а трудясь в лагере, заработает на карманные расходы». Рабочий день с регламентированными перерывами длится 4 часа 36 минут, в оставшееся время ребятам предложены различные мероприятия развлекательного характера. По словам директора лагеря труда и отдыха Юлии Александровны Назаренко, общественно-полезная деятельность школьников является не только подготовкой к самостоятельной жизни, но и положительным фактором влияния на состояние здоровья.























