ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

24.06.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С началом школьных каникул в ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста» распахнул свои двери лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья». Необычный формат его работы, обусловленный эпидемиологической ситуацией в регионе, не помешал оздоровиться и с пользой провести время 25 учащимся 1-4 классов.

Бреста" alt="Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1593013945779030.jpg">

Для организации досуга ребят разработана соответствующая программа занятости, в рамках которой проводятся развивающие, познавательные и спортивные мероприятия. «У нас каждый день имеет своё название, свой девиз и включает в себя разнообразные формы работы, – рассказывает директор лагеря Ирина Павловна Гордейчук. – При этом большое внимание уделяется изучению правил дорожного движения, а также принципов безопасного поведения школьников».

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

В привычный для лагеря быт COVID-19 внёс свои изменения. Трижды в день ребятам измеряют температуру, проводят оперативный осмотр и призывают сохранять социальную дистанцию. Соблюдение масочного режима и всех противоэпидемиологических мер – обязательное условие для педагогов и воспитателей.

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

На базе школы организован еще один лагерь – труда и отдыха, в котором 20 подростков получили возможность заработать свои первые деньги. Ребятам заведены трудовые книжки, первая запись в которых свидетельствует о начале отсчета стажа. Школьники выполняют работы по озеленению и благоустройству участка, уборке территории и учебных кабинетов, занимаются ремонтом школьной мебели и инвентаря. Трудовые лагеря многие родители считают прекрасной альтернативой летнему отдыху. «Подростковый возраст самый сложный, – делится мнением мама школьника Максима, – сын зачастую не может найти себе занятие, а трудясь в лагере, заработает на карманные расходы». Рабочий день с регламентированными перерывами длится 4 часа 36 минут, в оставшееся время ребятам предложены различные мероприятия развлекательного характера. По словам директора лагеря труда и отдыха Юлии Александровны Назаренко, общественно-полезная деятельность школьников является не только подготовкой к самостоятельной жизни, но и положительным фактором влияния на состояние здоровья.

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

Лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья» работает в СШ № 3 г. Бреста

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С началом школьных каникул в ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста» распахнул свои двери лагерь с дневным пребыванием «Лабиринты Зазеркалья». Необычный формат его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что ужно сделать дачникам, чтобы в Греске не было мусора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика